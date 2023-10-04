10月是秋高气爽、五谷丰登的好时节。因此，很多人到郊外去游玩，并在馋嘴的时候吃些零食。那么，北韩有哪些零食呢？





提起北韩卖零食的地方，我们最先联想到的是集市。但是近几年来，北韩各地陆续建成现代化的百货商场，首都平壤就有好几家集食品、饮料、服装、杂货、电器、化妆品等于一处的大型综合超市。在这里，最吸引顾客脚步的地方是糖果和饼干专区。





最近，北韩居民到超市去购物的时候都会买些糖果饼干带回家去给孩子吃，但是过去并非如此。北韩居民是最近几年才得以到超市去购买糖果饼干的。此前，北韩居民认为糖果饼干是国家在最高领导人的生日和劳动党建党纪念日、共和国成立纪念日等特别的节日赠送的礼物，也是最高领导人在朝鲜少年团成立日和儿童节赐予儿童的零食。北韩此举意在强调领导人的爱民思想，并让民众牢记不忘国家制定的纪念日。





近几年来，北韩相较产品数量更重视产品质量，不断强调有关单位应致力于生产优质产品，并为提高产品质量和创意设计能力而举办“糖果饼干雕塑展”，对优秀作品授予奖牌和奖状证书等，将重点放在产品多样化和高质量发展。





一直以来，糖果饼干是北韩最高领导人赐予人民的爱心礼物。2020年，北韩国务委员会委员长金正恩为纪念朝鲜少年团成立74周年而将“银铃牌口香糖”作为礼物赐予全国儿童。北韩将长方形的口香糖叫做板形口香糖，将泡泡糖称为气泡口香糖，没有添加糖的叫做无糖口香糖。平壤口香糖厂生产的“银铃牌口香糖”有草莓香、葡萄香、苹果香等北韩儿童喜爱的多种风味。





北韩在每年4月15日已故国家主席金日成的生日“太阳节”之际举行糖果饼干雕塑展。糖果饼干雕塑展旨在奖励新产品开发，迄今展出以平壤市内著名建筑物和动画片主人公为主题的雕塑艺术作品，获得最高评价的作品被授予奖牌和奖状证书，产品可立即上市。





北韩对零食赋予领导人关爱民众和宣扬社会主义制度优越性等多种政治意义。但是最近几年，北韩零食的种类变得越发多样，而其政治意义却逐渐淡化。





北韩的零食有面包和叫做“甜凉粉”的软糖。饼干有油炸饼干、夹心饼干等，麦芽糖也被分类为饼干。糖果有添加各种水果味的果味糖。如添加草莓味的草莓香糖，添加葡萄味的葡萄香糖。苹果味夹心糖、五味子夹心糖是内包馅心的水果糖，带棍的糖果叫串糖等，以名称强调其产品特色。此外，北韩将棒冰称为“爱斯基摩”，草莓味的叫草莓香爱斯基摩，柠檬味的叫柠檬香爱斯基摩。





北韩的零食有糖果、饼干、面包、麦芽糖、甜粱粉、冰淇淋和饮料等种类繁多，且不断推出迎合消费者口味与喜好的各种新产品。这可以说与金正恩时代的产品国产化及地方经济发展政策有直接关系。





表面上的理由是为人民提供多种多样的美味零食和让人民感受变化的社会体制，但追根究底是为了缓解经济困难。北韩在诸多领域未能实现国产化，零食产业也是其中之一。因此，北韩积极推进食品原料国产化，并在全国各地建造食品厂，大力扶持零食产业。





最近，北韩强调黄金山、黄金田野、黄金海，其目的在于提高北韩山野及大海资源的附加值，使经济发展取得新成效。因此，北韩在各地建造使用当地出产的原料生产食品的加工厂，以促进地方食品产业的发展。





北韩国务委员会委员长金正恩从执政初期开始高举自力更生、自强第一主义的旗帜，积极推进国产化政策。2013年，北韩实行“社会主义企业责任管理制”，并采取限制进口措施等，致力于提高国产化率和产品质量。





目前，金杯体育人综合食品厂生产的“草莓香白合饼干”、先兴食品厂生产的综合糖果和大同江水果综合加工厂生产的水果加工品，都是用北韩自产原料生产的国产品。





北韩为消除城乡两极分化而在地方扶持食品产业后，零食的种类变得越发多样，各地食品厂以当地出产的水果等农产品为原料生产糖果、饼干、冰淇淋等多种多样的零食，并从产品名称中可以揣测出其添加物的成分。





北韩在给饼干等零食起名字的时候，必须按其标准规格“国规”写明产品的主要添加物。北韩媒体称，国规就是国法，要求工业产品食品饮料乃至办公用品都要遵守国规。北韩将花生称为“落花生”，落花生鸡蛋饼干顾名思义，是以花生和鸡蛋为主要添加物制作的饼干，野苏子饼干、酵母饼干、芝麻饼干分别以野苏子、酵母、芝麻为主要添加物，落花生味串饼则是以花生为主要添加物的棒形饼干。此外，北韩将派类糕点称为“甜蒸糕”，巧克力甜蒸糕就是我们所说的巧克力派。目前，北韩尚没有品牌概念，饼干等零食品牌都使用其主要添加物名称。





北韩将面包类食品细分为蒸糕、麻花、面包卷、螺旋面包、带馅面包等。其中，蒸糕是我们所说的海绵面包，带馅面包有红豆馅面包、草莓蜜馅面包、苹果蜜馅面包等。此外，还有综合维生素面包、钙质面包等添加营养素的面包，但是在北韩种类最多的零食是糖果。





北韩有很多以花生为主要添加物的糖果，其名称都叫落花生糖。其次是添加水果味和牛奶的糖果，如葡萄香糖、橘子香糖、桃子香糖、香蕉香糖、草莓香牛奶糖、葡萄香牛奶糖、凤梨香牛奶糖、柠檬香牛奶糖等。此外，还有人参香糖、咖啡香糖。北韩将棒棒糖称为“串糖”，棒形饼干则称为“串饼”。





糖果是在北韩最有人气的零食。目前，北韩各地的食品厂生产数百种糖果类产品。其中，松涛园综合食品厂生产的牛奶糖畅销北韩各地，并在广告中强调该产品是用江原道洗浦郡丘陵地区出产的牛奶加工制作的。据悉，北韩各食品厂从21世纪10年代开始推出北韩产糖果饼干，饮料生产设备也进行了升级。





北韩从2014年开始生产类似于可乐、汽水的碳酸饮料，其瓶罐形状也相差不多。位于平壤的金杯体育人综合食品厂从2014年1月开始积极生产饼干和饮料，之后每年推出70多种新产品。北韩将碳酸饮料称为“碳酸甜水”，并按其添加物叫五味子碳酸甜水、苹果香碳酸甜水、梨香碳酸甜水等。此外，可乐叫可可香碳酸甜水，还有独特的艾草香碳酸甜水。盛装可可香碳酸甜水的塑料瓶形状和颜色和可乐瓶像似，夏季还生产汽水。





北韩自主生产的汽水以砂糖、柠檬酸、碳酸水为主原料，与世界各国生产的无色碳素饮料大致相同。此外，果汁饮料同主原料一道注明保质期和保存条件等，不断提升产品可信度。





近几年来，北韩强调城乡均衡发展，致力于消除城乡两极分化。因此，在农村地区增建学校和住房，并加强基础设施建设。此外，还在各地区建造农产品加工厂和食品厂，利用当地生产的谷物和蔬菜、水果生产糖果饼干等，以提高农村收入。糖果饼干是北韩能向国外出口的项目之一，因此北韩今后有可能持续开发生产更多口味和花样的糖果饼干，包装设计也会变得越发多样。





目前，北韩各地的食品厂都在致力于开发新产品。其中，北韩国务委员会委员长金正恩两次前去视察指导的金杯体育人综合食品厂已开发生产一千多种糖果饼干和饮料。如此这般，零食已然反映出北韩经济体制和社会风貌的变化。