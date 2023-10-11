《美助的时代》 – 李瑞秀

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她们看的第二个房子是今天要看的房子中最贵的。中介说这房子阳光充足，但虽然从前面看是在一层，后半部分却是半地下，需要一直开着灯才可以。

5000万韩元是父亲毕生的积蓄，但首尔的房价让这份遗产显得格外寒酸。父亲也因此变成一个只留下不到6坪的半地下出租屋租金的人，这让美助感到很悲伤。









秀英姐说今天也画了一整天的成人漫画。她的脸色看起来比上次见面时还要不好。她说最近刚开始画的漫画比之前的尺度更大，主人公是一个以性虐待为乐的变态男人，不得不画这样内容的秀英姐每天都觉得很煎熬。

老板说他有预感这部漫画一定会爆火，鼓励画手们好好干。但公司大部分的辅助画手都是女的，她们中有人画着画着就趴在桌子上哭起来，还有人因此在服用抗抑郁的药物。

오늘도 성인 웹툰을 그리다가 온 언니는

지난 번 보았을 때보다 낯빛이 더욱 어두웠다.

새로 시작한 작업이 이전에 맡았던 것보다 더 심각한 내용이라고 했다.

변태적이고 가학적인 성행위를 즐기는 남성이 주인공으로 등장하는 웹툰이었고,

그걸 그리는 언니는 매일 힘들어했다.





사장은 대박이 확실한 작품이라고 어시들을 독려했지만

거의 모든 어시가 여성이었기에 분위기는 언제나 좋지 않았다.

작업을 하다가 엎드려 우는 동료도 있었고,

우울증 약을 먹는 동료도 있었다.









这部小说通过美助和她的母亲还有秀英这些再平凡不过的人物，体现了黑暗、阴郁的时代风景。他们因为没有前景的现在和未来感到绝望和受伤。但即使这样，他们也没有放弃生活，都在为了活下去而努力挣扎，仿佛刚刚长出的嫩草被风吹得摇摆不停却不肯屈服的样子。作品中象征着那种虽然很柔弱却不会被折断的力量就是艺术。









美助，我在想如果我在假发工厂上班，我的头顶应该不会是这个样子。就算也有斑秃，但也能用职员内部价买到假发吧？





美助，我现在跟一堆烟头一起被丢在道林川，到处都有人在说中国话。





美助，我从来都没有因为自己既不漂亮，也不苗条而担心过，但却总是很担心自己画得太好了。现在我也仍然画得很好。





我知道你不喜欢我说这个，但我还想说最后一次。我画的漫画真的很畅销，今天组长还把我叫去表扬了我。





晚安，这是最后一支烟了。





我没有回复秀英姐的短信，而是打开了日记本。从墙的那边传来了敲键盘的声音。我和妈妈同时在写文字，秀英姐应该还在走路。





在这样的晚上，明天很遥远，我们的家更遥远，但蒲公英飞来落在头顶上的梦很近。





미조야, 내가 가발 공장을 다녔더라면 내 정수리가 이러지 않았을 거라는 생각이 든다.

만약 정수리가 이랬어도 가발을 직원 할인가에 살 수 있었겠지.

그런데 미조야, 내가 지금 레종이랑 도림천에 버려져 있는데

여기 온통 중국말만 들린다.

미조야, 나는 내가 예쁘지 않고 날씬하지도 않은 건

한 번도 걱정 한 적이 없는데 그림을 잘 그리는 게 너무 걱정이다.

아직도 나는 너무 잘 그리거든.

네가 이 얘기 싫어하는 거 알지만 마지막으로 딱 한 번만 할게.

내가 그린 웹툰, 진짜 잘 팔려.

오늘은 팀장한테 불려가서 칭찬도 들었다.

잘 자라, 이게 돛대다.





나는 답장을 보내지 않았다.

대신 일기장을 펴 들었다.

벽 너머에서 키보드 두드리는 소리가 들려왔다.

우리는 동시에 문장을 쓰고, 언니는 아마도 걷고 있을 것이다.

내일은 멀고, 우리의 집은 더 멀고,

민들레 꽃씨가 날아와 우리 머리 위에 내려앉는 꿈은 가까운 그런 밤이었다.









作者 李瑞秀（音 이서수 ），1983出生于首尔。 2014年通过短篇小说《古着、复古或者拯救》（구제, 빈티지 혹은 구원）步入文坛。