《漫话国乐》 上灵山 / 南道古格里 / 水龙吟

秋季总是让人感到格外孤独和寂寞，情绪也跟着“悲秋”起来，有的人甚至会产生抑郁情绪。现代医学研究证明，到了秋季很多人容易感染“悲秋”情绪，主要是因为秋季日照时间变短，俗称“幸福荷尔蒙”的血清素的分泌也随之减少，使人容易感到情绪低落。据说，晒太阳、休息有助于人们避免或走出“悲秋”情绪。今天给大家带来了一些适合在秋日，边晒太阳，边欣赏的音乐。





《上灵山》本来是由9首小曲组成的联曲式器乐曲《灵山会相》的第一首曲子。《灵山会相》从最缓慢的乐曲开始，越演越快。演奏形式也多样，可以独奏，多种乐器的合奏也很好听，而且在9首小曲中只演奏一两曲也可以。《灵山会相》的第一首曲子《上灵山》因为节奏缓慢，让人可以在沉着的氛围中欣赏，因此通常以一种乐器的独奏形式演奏，很多人则喜好以笛子独奏的《上灵山》，笛子明亮高亢的音色和秋季又高又蓝的天空非常搭配。

《上灵山》/ 笛子——郑在国





国乐大致分为正乐和民俗音乐。正乐泛指读书人和贵族欣赏的音乐，其特点为节奏缓慢，文雅庄重。民俗音乐则指普通老百姓的音乐，这类音乐朴实生动，又善于表达感情，原本悲伤的音乐会表现得更加伤感，欢快的音乐会表现得兴头十足。说到这里，可能有些听友已经发现了之前的《上灵山》是属于正乐的。古时候，喜好正乐的人聚在一起，一起演奏、一起听音乐的空间，叫作“风流房”。在这里通常演奏歌曲或像《灵山会相》一样的小型室内音乐，这类音乐统称为“风流音乐”。据说古时候属于正乐的《灵山会相》在汉阳以外的其他地方也加以推广，连表演民俗音乐的艺人也喜欢演奏《灵山会相》，使得该乐曲按照地区和艺人，其曲调和乐曲构成也有所不同。有时候，不仅演奏9曲，还添加叫《千年万岁》的三首联曲。民俗音乐的艺人还觉得意犹未尽，《千年万岁》后面又加一首乐曲《南道古格里》，这首乐曲和之前欣赏的高亢有力的笛子独奏相比，给人轻飘飘、颤悠悠的感觉。

《南道古格里》 / 伽倻琴——朴世妍（音）





《水龙吟》意味着水里的龙在吟诵歌唱，用音乐表现出鲜有耳闻的龙的吟唱。该乐曲通常以短箫和笙簧二重奏的形式演奏。笙簧是唯一可以演奏和音的传统乐器，在球型的共鸣箱笙斗上插着好几根长度不一的细竹管，其形状犹如凤凰收回翅膀。通过吹口吹气，竹管里的簧片产生振动而发出神秘的金属音，和那些竹制的大笒、笛子和短箫等气鸣乐器相比，音色明显不同，所以古人将笙簧的声音比喻为凤凰的鸣声。尤其笙簧的震音和清脆高朗的短箫的音色非常搭配，因此亮相了这两种管乐器的合奏形式，叫“笙箫并奏”。今天则给大家带来了笙簧、短箫以及玄琴的联合演奏，加之玄琴浑厚深沉的音色，似乎把飞向天空的曲调也能紧紧地抓住。