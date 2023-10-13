LE SSERAFIM担任LOUIS VUITTON全球品牌代言人

人气女团LE SSERAFIM成为奢华时尚品牌路易威登(Louis Vuitton, 简称LV)的首支韩国女团全球大使，受关注。

LE SSERAFIM所属经纪公司SOURCE MUSIC13日表示，路易威登今日宣布LE SSERAFIM担任全球品牌代言人。K-POP女团中全体成员代言路易威登的，LE SSERAFIM尚属首次。而且在路易威登历史上，组合成为品牌代言人，继防弹少年团后，LE SSERAFIM是第二个，充分显示了LE SSERAFIM的超高人气和影响力。

路易威登方面表示：“LE SSERAFIM凭借融入自身故事的音乐与强烈的舞台表演在全球人气高涨，LV热烈欢迎LE SSERAFIM的加入，携手开启新旅程。”

路易威登品牌女装艺术总监尼古拉〮盖斯奇埃尔则表示：“非常高兴LE SSERAFIM成为全球品牌代言人。我们于今年4月在首尔举办的2023早秋时装秀首次见面。在秀后派对上，我被LE SSERAFIM压倒性的表演深深地迷住。我认为成员们都有各自的魅力和时尚范儿。”

今后，LE SSERAFIM将代言路易威登拍摄时装广告等展开多样的品牌活动。