家居保洁小常识：





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1. 用蛋清擦拭弄脏了的真皮沙发：用一块干净的绒布蘸些蛋清擦拭，既可去除污迹，又能使皮面光亮如初。





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2. 用牙膏擦拭冰箱外壳：冰箱外壳的一般污垢，可用软布蘸少许牙膏慢慢擦拭。如果污迹较顽固，可多挤一些牙膏再用布反复擦拭。





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3. 蘸牛奶擦木制家具：取一块干净的抹布在过期不能饮用的牛奶里浸一下，然后用此抹布擦抹桌子、柜子等木制家具，去污效果非常好，最后再用清水擦一遍。





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4. 白萝卜擦料理台：切开的白萝卜搭配清洁剂擦洗厨房台面，将会产生意想不到的清洁效果，也可以用切片的小黄瓜和胡萝卜代替。





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5. 苹果核去油污：厨房里的水池常常有一层油污，碰巧刚吃完苹果就可用果核将油垢擦洗掉，这是因为果核中含有果胶，而果胶则具有去除油垢的作用。





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6. 冰块去除口香糖：粘在地毯上的口香糖很不容易取下来，可把冰决装在塑料袋中，覆盖在口香糖上，约30分钟后，手压上去感觉硬了，取下冰决，用刷子一刷就可刷下。





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7. 巧用保鲜膜：在厨房临近灶上的墙面上张贴保鲜膜，由于保鲜膜容易附着的特点，呈透明状，数星期后待保鲜膜上沾满油污，只需轻轻将保鲜膜撕下，重新再铺上一层即可，丝毫不费力。





（*畅听友提供）