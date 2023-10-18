导演/编剧：金昌勋

主演：洪萨宾/宋仲基/金亨瑞（BIBI）

类型：剧情

片长：124分钟

上映日期：2023年10月11日

其他片名：祸乱：地下秩序/黑道深渊/Hopeless





剧情概要：

十八岁的延奎（洪萨宾饰）生活在一个毫无希望和未来的地区。延奎和母亲长期受到父亲家暴，两人开始偷偷存钱，暗下决心要逃去荷兰，这也成为母子二人唯一的生活曙光。该地区黑帮组织的中层头目致健（宋仲基饰）虽身在江湖，但早已看破人生，深知这个世界与地狱无异，于是有一套自己的生存方式。一天，延奎为救自己的妹妹雪妍（金亨瑞饰）将人打伤，急需一笔赔偿金，此时致健向延奎伸出了援手，并由此将其带进了帮派。一开始充满恐惧和未知的延奎，在致健的带领下逐渐适应了帮派生活，开启了全新的人生。然而，这是从原来的地狱进入了另一个新的地狱，危险也正悄然而至。





相关花絮：

《祸乱》为导演金昌勋执导的首部长篇电影。韩文片名一语双关，除了“祸乱”，也有“荷兰”之意，概括了主人公的现实和理想。影片曾受邀在第76届戛纳国际电影节“值得关注的视线”单元展映，一时间声名鹊起，导演金昌勋也受到全球媒体的盛赞。三位主要演员洪萨宾、宋仲基、金亨瑞也是影片亮点之一，洪萨宾此前并未主演过商业电影，因此和金昌勋导演一样，《祸乱》是他的长篇商业电影处女作；宋仲基则是零片酬出演该片；而金亨瑞则是K-POP乐坛知名的说唱歌手BIBI，她在极高竞争率中通过了试镜，为大众带来了惊喜。