《家，甜蜜的家》 – 崔真英

ⓒ Getty Images Bank

死亡的黑洞仿佛就在眼前。被痛苦折磨的时候，感觉还不如就这么死去。我不知道自己想要逃避的是苦痛还是死亡。我不是一个坚强的人，不，应该说是反复的治疗和复发已经耗尽了我的坚强。我需要更超然的信念，一种比相信自己的病不再复发、自己会属于那极少的比例的信念更强的信念。









我想象着有人记得很久前丢失的东西，远道而来敲响大门，觉得很幸福。想到能奇迹般地拿出他们要找的东西，那份喜悦就好像是在天堂。





我的“天堂”还有：夏天汗流浃背后的冷水澡、冬天双手捧着温暖的茶杯看到的夜空、从睡梦中醒来时跟你牵着的手、对视着的眼睛、向着同一个方向的微笑、温馨的沉默、书中的孤独、下雨天的雨声、走在前面的你的背影、说着“水好甜”的你、傻笑着的你……我的天堂就在这里，我会把它留下。





과거에 잃어버린 것을 기억하고 그것을 찾기 위해 멀리까지 찾아와

대문을 두드리는 사람을 상상하면 행복했다.

그들이 찾는 것을 기적처럼 꺼내어 건네주는 상상은 천국 같았다.





또한 나의 천국은 다음과 같은 것.

여름날 땀 흘린 뒤 시원한 찬물 샤워.

겨울날 따뜻한 찻잔을 두 손으로 감싸 쥐고 바라보는 밤하늘.

잠에서 깨었을 때 당신과 맞잡은 손.

마주 보는 눈동자.

같은 곳을 향하는 미소. 다정한 침묵. 책 속의 고독, 비 오는 날 빗소리,

앞서 걷는 당신의 뒷모습.

물이 참 달다고 말하는 당신, 실없이 웃는 당신.

나의 천국은 이곳에 있고 그 또한 두고 갈 것.









小说主人公因为癌症复发，随时都可能离开人世。她也许会陷入对未来的恐惧中，每天都在不安中度过。但是主人公却决定把自己的今天作为未来的礼物送给妈妈和恋人，感受现在的美好，把现在过得更有价值。这是非常艰难的一个决定，也是主人公对自己离开后，给留在世上的亲人们的一种爱的方式。所以这栋房子就是仿佛天堂般的“甜蜜的家”，让主人公的余生可以过得更有价值，也是她送给亲爱的人们的一份礼物。









施工顺利结束了。妈妈还是说她无法理解我。因为死亡是无法理解的问题，理解未来也是不可能的。但我相信能够记住未来，因为在我的眼前出现了我记忆中的未来。





诞生和死亡是每个人都要经历的事情，但并不能因为每个人都会经历，就说这个过程就很公正。现在我要看着别的东西活下去。暴雨中的一个雨滴，大雪中的一片雪花、海边的一粒沙。虽然很渺小，但存在与不存在之间是有差异的。





当然神对此并不感兴趣。





공사는 무사히 끝났다.

엄마는 여전히 나를 이해할 수 없다고 말했다.

죽음은 이해의 문제가 아니니까,

미래를 이해하는 건 불가능하니까.

나는 이제 미래를 기억할 수 있다고 믿는다.

지금 눈앞에 내가 기억하는 미래가 나타났으므로.





탄생과 죽음은 누구나 겪는 일,

누구나 겪는다는 결과만으로 그 과정까지 공정하다고 말할 수는 없겠지.

이제 나는 다른 것을 바라보며 살 것이다.

폭우의 빗방울 하나, 폭설의 눈 한 송이, 해변의 모래알 하나.

그 하나가 존재하는 것과 존재하지 않는 것 사이에는 차이가 있다.

물론 신은 그런 것에 관심없겠지만.









作者 崔真英（최진영），1981年出生于首尔。2006年凭借短篇小说《陀螺》（팽이）步入文坛。