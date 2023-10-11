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职业：演员

生日：1982年6月29日

出生地：京畿道坡州

身高：181cm

MBTI：ESTJ

学历：中央大学艺术学院表演专业

出道：话剧《Carmen》（2001）





权律是一位科班出身的演员。毕业于中央大学表演专业的他，完成学业后便站上了话剧舞台，同时也参演独立电影，开始了演技的实战磨练。转战电视剧圈的契机是2007年的一则伪纪录片广告，他自然的表演被电视台看中，于是接下了人生第一部电视剧《奔跑吧，鲭鱼》。“权律”是他的艺名，直到2012年，他还一直使用本名“权世仁”，后来在经纪公司老板的建议之下，使用艺名“权律”继续演艺活动。权律五官精致、长相俊朗，很多人对他的第一印象是来自韩国某IPTV宣传频道的主持人。转战影视圈后，权律一直不温不火，直到电视剧《悄悄话》中，他转型挑战一位性格复杂的反派人物，不仅让观众记住了他，也让他收获了演艺事业中的第一个表演类奖项。此后权律又接拍了惊悚系列剧《Voice》的第二季，剧中他饰演的冷血杀人狂成为该系列电视剧中最为成功的人物之一，也让第二季成为该系列电视剧收视率最高的一季。权律还是各类真人秀综艺节目中的常客，有过主持经历的他，能够把握综艺节奏，展现出表演之外的真实个性魅力。





主要代表作品：

·电视剧

《等你已久》（2023）

《精神教练诸葛吉》（2022）

《儿媳记2...ing》（2022）

《达力和土豆汤》（2021）

《儿媳记》（2020）

《Voice 3》（2019）

《獬豸》（2019）

《Voice 2》（2018）

《悄悄话》（2017）

《打架吧鬼神》（2016）

《再一次happy ending》（2016）

《一起吃饭吧2》（2015）

《天上女子》（2014）

·电影：

《警官之血》（2022）

《冠军》（2018）

《朴烈》（2017）

《月光宫阙》（配音，2016）

《最坏的一天》（2016）

《狩猎》（2016）

《房间里的大象》（2016）

《鸣梁海战》（2014）

《未成年》（2014）

《我的强盗恋人》（2010）

《野兽男孩》（2008）





主要获奖记录：

MBC放送演艺大赏 最佳演艺人奖（2022）

SBS演技大赏 月火剧 男子优秀表演奖（2017）

第10届韩剧盛典 最优秀男演员奖（2017）