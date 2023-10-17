ROSÉ与美国唱片公司人员会面 再次引发BLACKPINK不续约猜想

BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）被拍到与美国唱片公司老板会面，引发其或将离开YG的猜想。

16号，一位BLACKPINK的法国粉丝偶遇ROSÉ和美国大型唱片公司哥伦比亚唱片董事长 Ron Perry会面，并拍下照片上传到网络。照片中，Ron Perry似乎正努力向ROSÉ说明些什么。目前哥伦比亚唱片旗下拥有Adele、Beyoncé、Harry Styles等众多世界一线歌手。此前便有消息称，ROSÉ的全新个人专辑中，将收录其与Beyoncé合作的新歌。

曾有报道称ROSÉ是BLACKPINK成员中唯一与YG续约的成员，但上述照片公开后，让本就不明朗的续约问题增添了更多不确定性。BLACKPINK成员与YG娱乐的专属演艺合约已于今年8月到期，目前所有成员还未决定是否和YG续约。此前，JENNIE和JISOO（金智秀）被传创立了独立经纪公司，而LISA更是被爆曾拒绝过某公司提出的500亿韩元合约金。

另外有网友发现，Ron Perry与ROSÉ会面后，哥伦比亚唱片首席执行官Jennifer Maloney关注了BLACKPINK所有成员的Instagram账号，此举也引发四位成员是否集体转签哥伦比亚唱片的猜想。