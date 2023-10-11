《漫话国乐》 背架樵夫歌 / 奉德打令 / 寻找奉德

《仙女与樵夫》和《金斧头银斧头》都是和樵夫相关的民间传说故事。古时候，人们一般用灶膛烧火取暖或做饭，所以平时多准备些柴火尤为重要。可村里的人都去山上砍柴，村子附近山上的木柴大多都被居民砍伐，而且很多山还是私人所有，居民不能随便进去打柴，这样应运而生的职业就是樵夫。他们去离村子较远的深山里打柴，把木柴拿到村子里出售。不过当时频频发生老虎下山进村的事情，进入深山很容易遇到野猪、狐狸等野生动物，因此入山砍柴并不是件简单的事情。暂且不说害怕，整天在深山里独自砍柴，一定会深感孤独和凄凉，这时樵夫们为了赶走恐惧之心，边唱歌，边砍柴，后来这类音乐统称为樵夫歌了：

“来吧，朋友，听我说。

瘦得像针一样的身子背着像泰山一样的木柴翻山越岭，

肚子饿得前胸贴后背，

口渴得快着火了。。。”

如此这般，樵夫歌描写的是樵夫的心酸人生，其特点是好似翻山越岭，抑扬顿挫，唱得哀婉动人。

《背架樵夫歌》/ 演唱-申义根（音）





背架是一种搬运工具，由坚硬结实的木棍制作而成。健康的男人用背架可以背的货物重量为50至70公斤，由于背的很重，举起背架时还需要像拐杖一样的木棍，这种木棍叫作“背架拐杖”。相传，古人唱樵夫歌时，用拐杖敲击背架来打拍子而又名《背架拐杖歌》。据说樵夫歌可能和佛教仪式音乐--梵呗有关，因为韩语曲名“어사용”和梵呗的发源地“鱼山”（어산）的韩语发音相似。而且拉长节奏，以庆尚道、江原道山区朴实又哀婉动人的“山有花调”演唱的形式也类似于佛教音乐。





《寒鸦歌》也属于樵夫歌，曲名取自其歌词“鸦啊，鸦啊，智异山的寒鸦啊~”。艺人演唱时哀切地呼唤着寒鸦，唠叨自己命苦，唱出樵夫的辛酸人生。很多人以为乌鸦是象征死亡的不祥之鸟，可古时候乌鸦则被视为预测未来的神鸟，所以有些人就推测这首歌可能起源于拜神的巫乐，后来受到佛教音乐的影响而发展成樵夫歌。

《奉德打令》 / 演唱-李光荣（音）





樵夫歌中还有《奉德打令》，这首歌描写了年轻时成为寡妇的母亲寻找离家出走的女儿奉德的故事。有趣的是，很多时候歌词中女儿的年龄比母亲还大。刚才大家欣赏的《奉德打令》中母亲的年龄是39岁，女儿是29岁，但很多艺人将寡妇的年龄改成19岁，女儿是29岁。如果人们对此产生疑问而倾听其歌词，就会发现寡妇母亲为了寻找女儿历尽沧桑，受尽了苦头，这让听者不禁发出深深的叹息，感叹辛辛苦苦遭罪的人如此穷困，两班贵族却不务正业、游手好闲也锦衣玉食，也许古人想借这首歌对颠倒黑白的世道打抱不平。