LE SSERAFIM即将于27日发行的新歌《Perfect Night》抢听视频公开。《Perfect Night》是LE SSERAFIM出道后发行的第一支英文数字单曲,公开的视频中,成员们在朦胧粉色的滤镜下,展现出了自在、惬意的状态,二步舞曲(2-step Garage)的随意慵懒,配合“Ooh By the morning, feel like magic”的歌词内容,与歌名“完美之夜”的氛围完美贴合。

LE SSERAFIM成员许允真参与了此次新歌的填词。许允真此前也称参与过多首组合作品的词曲创作,如《I ≠ DOLL》《blessing in disguise》等。HYBE娱乐代表房时赫担任新歌总制作人,由此可以看出LE SSERAFIM此次闯美的决心。

LE SSERAFIM下个月将集中在美国展开活动,11月3日,LE SSERAFIM将出演格莱美博物馆的线上演出“Global Spin Live”,5日还将前往加州参加游戏展“BlizzCon® 2023”。