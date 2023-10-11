《万华镜》 - 安允

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罗璟走到阳台上。感觉憋闷的时候，她偶尔会走到阳台，打开换气扇吸一支烟。罗璟离婚前并不吸烟。当她嘴里叼着一支烟的时候，总感觉自己在做上学时都没做过的荒唐事。换气扇在她搬来之前就有，上面密密麻麻地贴着一些夜光的星星贴纸。

“这是谁贴的呢？为什么不贴在天花板或者窗户上，要贴在已经开始发黄的换气扇上呢？”









自从101号的丹心搬来以后，小楼里的气氛发生了微妙的变化。





不知从什么时候开始，楼前的胡同变得干净起来，小楼入口处斑驳的邮箱也被漆成了大红色。对面楼房拐角处柿子树下也变得热闹起来。丹心和淑芬还有附近的老人们常常坐在那里，开心地说说笑笑。





丹心偶尔会做好煎饼，给周围的邻居们送去。有切成薄片的红薯苏子叶煎饼，还有把金针菇围成圆形，在上面倒上鸡蛋后做的煎饼，还有在糙米饭里拌上放了青阳辣椒的大肠，然后煎得像锅巴一样酥脆的煎饼……罗璟那个夏天吃到了很多闻所未闻的煎饼。





罗璟在丹心家里小坐一会儿的时候，会使用202号美莱亲自钩的杯垫，喝一杯201号贤京送来的绿茶，或者吃些301号基妍出差时买回来的年糕。





101호에 단심이 이사 온 뒤로 건물 분위기가 묘하게 달라졌다.





언젠가부터 건물 앞 골목은 깨끗하게 비질이 되어 있고,

빌라 입구에 칠이 벗겨진 우편함도 선홍색 페인트로 칠해져 있었다.

맞은 편 건물 모퉁이에 있는 감나무 밑도 소란스러워졌다.

낡은 의자 몇 개가 쓸쓸하게 놓여있던 그 곳에서

단심과 숙분, 근처 어르신들이 모여 수시로 수다를 떨고 깔깔거리며 웃었다.





단심은 이따금 전을 부쳐 주변에 돌리기도 했다.

납작납작하게 썬 고구마를 깻잎에 감싼 전,

팽이버섯을 동그렇게 펼치고 그 위에 달걀을 풀어 구운 전,

꼬들꼬들한 현미밥에

청양고추를 총총 썰어 넣은 막장을 비벼 누룽지처럼 바삭하게 부친 전.

나경은 여름 동안 듣도 보도 못했던 전들을 맛보았다.





나경은 단심의 집에 잠시 머무는 동안

202호 미래 씨가 직접 뜬 도일리 코스터를 사용하고,

201호 현정 씨가 가져다 준 세작 녹차를 마시거나

301호 기연 씨가 출장 다녀오는 길에 사왔다는 망개떡을 먹었다.









小说的题目是《万华镜》。万华镜是在圆筒中间放置三棱镜，在里面放入各种彩纸的一种玩具。往孔里看进去，可以看到色彩斑斓的图像。所以“万华镜”常常被用来比喻各种各样的事物混合在一起的风景。这部小说的题目也蕴含了这样的含义。作品中的人物都有一个共同点，她们都是独居者。主人公罗璟离婚后独自生活，淑芬和丹心也是两位独居老人。其他女租户也都是一个人住。但是她们没有孤立地生活，而是选择相互扶持，勾勒出各种各样的温暖风景。小说把她们创造的风景比喻成万华镜里的多彩世界。这部小说可以看做是对孤独死等社会问题的一种思考，同时包含了温暖的邻里友情、对他人的哀悼等，具有深刻的意义.









换气扇的扇叶转得飞快。抬头看着被吸入扇叶的烟气，罗璟喃喃地念出了“银河”这个名字。





她开始数那些密密麻麻贴在发黄的换气扇边缘的夜光贴纸。35个，比银行的年纪多两个，比自己的年纪少一个。





为什么偏偏贴在这里呢？这个疑问最终还是留下一个问号。





환풍기 날개가 빠르게 제 자리를 맴돈다.

회전하는 날개 사이로 빨려 들어가는 담배 연기를 올려다보면서

나경은 미리내, 하고 말해본다.





누렇게 변색된 플라스틱 환풍기 가장자리에 빼곡하게 붙어 있는

야광별 스티커를 세어본다.

서른 다섯 개, 미리내의 나이보다 두 개 많고, 나경의 나이보다 하나가 적었다.





왜 하필 여기에 붙였을까,

그 궁금증은 끝끝내 물음표로 남았다.









作者 安允（音 안윤 ）1982年出生于釜山。2021年凭借长篇小说《纳纳吉拉、库尔曼、伊卡蒂琳娜》（나지라, 쿠르만, 이카티리나）步入文坛。