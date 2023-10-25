导演：郑智泳

编剧：郑相燮

主演：薛景求/刘俊相/陈庆/许成泰/廉惠兰

类型：剧情/犯罪

片长：123分钟

上映日期：2023年11月1日

其他片名：The Boys





剧情概要：

1999年，全罗北道参礼邑一家小卖铺遭入室抢劫，经营店铺的老人家被杀害。经过调查，警方最终将嫌疑人锁定为当地的三名少年，三人一夜之间沦为了阶下囚。次年，参礼邑警局新任刑警队长、资深刑警黄俊哲（薛景求饰）接到举报，称小卖铺案件真凶另有其人，于是黄俊哲着手重新调查案件，欲还三位少年清白，却遭到当时案件的负责警员崔宇成（刘俊相饰）的百般阻挠，最终不但未能查明真相，黄俊哲也被降职处理。十六年后，案件唯一的目击者尹美淑（陈庆饰）和三位少年竟再次出现在了黄俊哲面前……





相关花絮：

《少年们》根据真实事件改编，导演郑智泳十分擅长拍摄法制题材影片，他拍摄该片的初衷，就是希望人间不再有如此冤假错案的发生。影片的演员阵容也十分强大，主要演员薛景求、刘俊相、陈庆、许成泰、廉惠兰等均为目前韩国演技第一梯队的演员，除此之外，还有赵震雄、徐仁国等加盟客串，能使观众在享受演员演技饕餮的同时，也能更加沉浸于剧情之中，从而充分理解当年案件中人物的心情，并能和导演的初衷产生强烈共鸣。