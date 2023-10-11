泛指衣装、饮食、住房的衣食住是人类生活上的基本需求。其中，饮食是在物质文化和社会风俗中最能反映民族和地区特色的一个组成部分。韩民族也是如此。韩民族饮食文化本是南北韩共同的文化遗产，但是韩半岛分裂后，南北韩饮食文化各自发生了变化。





俗话说：“人是铁，饭是钢”。这句话比喻身体健壮的人也要吃饱才有力气干活儿。大米是韩国人的第一主食，但是随着收入水平的提高和肉类消费量的增长以及饮食习惯的西方化，吃面食的人变得越来越多。韩国一位女上班族说，她在家里的时候经常吃拉面和辣米糕，出门在外的时候经常吃面包等方便食品。有时一天吃一两次面食，一周至少吃两三次面食。据悉，北韩居民的饮食习惯也发生了变化。





北韩为克服严重粮荒和经济危机而进行“苦难行军”后，其粮食政策发生了重大变化。此前，北韩农业科技领域的指导理念是《主体农法》。《主体农法》是指基于金日成金正日主义的主体思想达到粮食自给目标的农法，但是苦难行军后，北韩致力于生产土豆等其他农作物，并鼓励农民养殖兔子、鸵鸟、热带鲶鱼等，以补充蛋白质。因此，北韩的饮食文化发生了相当大的变化。





20世纪90年代中后期，北韩为克服严重粮荒和经济危机而进行苦难行军，并在此过程中意识到粮食短缺有可能导致政权崩溃。因此，北韩修改以大米为主的粮食政策，通过农业及养殖业多样化致力于缓解粮食危机，从而衍生出新的饮食文化。特别值得一提的是，北韩从金正恩政权成立之后的2012年开始为提倡日常生活中的饮食文化而加强对非物质文化遗产的保护工作。





北韩将文化分为物质文化和非物质文化。物质文化相当于韩国的“有形文化”，非物质文化相当于韩国的“无形文化”。北韩的非物质文化遗产强调世代传承，并将其重点放在是否有助于改善人民生活。北韩将饮食文化纳入非物质文化遗产名录，并将其中有保护价值的纳入国家级非物质文化遗产名录。北韩《文化遗产保护法》规定成立名为“国家非物质文化遗产委员会”的非常设机构，并对该委员会判断有保护价值的非物质文化遗产依法采取保护措施。





饮食文化作为非物质文化遗产的一部分，各种民俗菜肴和酱类腌制法、辛奇腌制法等被纳入非物质文化遗产名录。其中，“腌制辛奇风俗”是被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录的韩民族最具代表性的文化遗产。





韩国的“越冬辛奇”于2013年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录，北韩的“辛奇腌制风俗”在两年后的2015年也被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。南北韩腌制辛奇的方法相差不多，但是北韩冬季天气寒冷，且冬季大约持续四、五个月之久。在此期间，北韩居民将辛奇作为餐餐必备的小菜，而且用辛奇做汤面或冷面吃。总之，韩国政府将继承发展传统辛奇文化的匠人指定为“辛奇名人”，并将越冬辛奇纳入“无形文化遗产”名录，而北韩将辛奇腌制风俗纳入“非物质文化遗产”名录。





自古以来，韩民族为度过漫长的冬季而腌制越冬辛奇，特别是韩半岛北部地区的家庭一次腌制数百棵辛奇。北韩居民通常在10月到11月间腌制越冬辛奇。与韩国相比，北韩越冬辛奇的腌制时机早，腌制数量多，种类也很多。





北韩将辛奇称为“半年的粮食”。因为在冬天没有其他菜肴的情况下，北韩居民都将辛奇作为下饭菜。不论如何，北韩和韩国一样，各地区都有其独特的辛奇腌制方式，味道也有所不同。平壤的水萝卜辛奇，开城的包卷辛奇，两江道等北部山区的芥菜辛奇等，各有其独特的风味。那么，北韩是否还有其他非物质文化遗产呢？





2022年，平壤冷面被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。平壤冷面以秘方汤汁和荞麦面条为主，上面点缀一些泡菜、肉片、半个煮蛋和少许梨片，口感浓郁而又清爽。北韩对平壤冷面被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录感到极大自豪。





北韩以平壤冷面为主题创作歌曲，表现出对平壤冷面的自豪感，且北韩居民也很爱吃平壤冷面。北韩中央电视台报道称，以平壤冷面著称的玉流馆一天平均出售一万多碗平壤冷面，并详细介绍平壤冷面的历史和制作方法。





平壤冷面源于高丽王朝时代。据悉，高丽百姓在正月十五前一天吃冷面祈愿长寿，并在喜庆节日和亲友邻居一起吃冷面分享喜悦、敦睦情谊。因此，北韩赋予平壤冷面“代表民族饮食文化”的象征意义，并基于2012年制定的《文化遗产保护法》扩大民族饮食范围。





进入金正恩时代后，北韩开始重新解释历史与传统。北韩具有以高句丽为中心的历史观，并在此基础上对历史及历史人物进行评价。北韩主张韩民族传统文化大都在高句丽时代形成，之后传承延续至高丽乃至朝鲜王朝时代，但对朝鲜王朝时代形成支配阶级和被支配阶级给予否定评价，饮食文化也是如此。但是2012年后，北韩不再一味否定朝鲜王朝时代的饮食文化，“神仙炉”就是其中之一。神仙炉是朝鲜王朝时代的一道宫廷菜，北韩金日成综合大学介绍称，神仙炉是以独特的方法加工各种食材享用的营养美食，可谓朝鲜时代饮食文化的精髓，并作为韩民族传统美食名声远扬。





神仙炉的字义是神仙使用的炉子，且朝鲜王朝时代将其作为宫廷菜的菜名。因此，在已故北韩国防委员会委员长金正日执政时期对其给予否定评价，但是今天神仙炉却成为玉流馆最有人气的菜品之一。此外，近几年来，多种多样的习俗也被纳入北韩非物质文化遗产名录。





北韩的养蜂业从古朝鲜开始传承发展到今天，并被评为能够获得多种产物和果实的行业。因此，北韩于2017年将“养蜂习俗”纳入其非物质文化遗产名录，用北韩渔民从韩半岛西海捕捞而来的小毛虾腌制“毛虾酱”的方法也被纳入非物质文化遗产名录。





南北韩选定非物质文化遗产的概念有所不同。韩国将重点放在是否具有历史意义和价值，北韩则将重点放在是否有助于改善人民生活。正因为如此，北韩将养蜂习俗和腌制毛虾酱的方法纳入非物质文化遗产名录。此外，北韩还通过全国烹饪大赛选出被纳入非物质文化遗产名录的菜品。





据悉，北韩举行烹饪大赛的目的在于发掘并保存饮食文化。因此，来自北韩各地的厨师们在名为“全国民族饮食展”的全国烹饪大赛上展示自己最拿手的菜肴，在宣扬北韩特色饮食文化的同时，期待自身展出的菜品能被纳入非物质文化遗产名录。





北韩试图通过全国民族饮食展宣扬民族文化的优秀性，并以此提高民众对民族饮食的自豪感，进而开创所谓的“我们国家第一主义”新时代。北韩有很多劳动党直接运营、人民服务委员会负责管理的餐馆。因此，为激励这些餐馆的厨师开发新菜品，从中发掘并保存优秀的饮食文化而举行烹饪大赛。





金正恩政权成立后，北韩因政治、经济等原因而制定饮食文化振兴政策，并将许多饮食文化纳入其非物质文化遗产名录，但不知能否切实改善北韩居民的饮食生活和传承发展韩民族饮食文化。