《漫话国乐》 情歌 / 延坪岛情歌 / 新情歌

《情歌》是黄海道地区最具代表性的民谣。一般来讲，艺人演唱《情歌》时通常以节奏缓慢、拉长曲调的《长情歌》开唱，接着演唱节奏欢快的《扎紧情歌》。有的艺人在《扎紧情歌》后又加《打令情歌》或《辞说情歌》、《开城情歌》等多种版本的情歌。虽说不是黄海道地区的《情歌》，广为人知的还有《晋州情歌》。





《情歌》原名为《放荡歌》（난봉가）。说到《放荡歌》，很多人会联想到“난봉꾼”(浪荡子、花花公子的意思)，指放荡的人。不过这首歌的歌词中其实没有关于浪荡子的内容，大多描写的是不能如愿的爱情故事，所以有人指出韩文曲名不是指放荡的人，而是以难（난）和逢（봉）这两个对应的汉字，指很难遇见的人。

《情歌》/ 演唱-乐团光七





延坪岛是位于西海最北端的群岛，离仁川145公里处，坐船约需2个小时。可是从延坪岛至黄海道康翎半岛的距离只有13公里，离北韩更近，所以很多家乡在北韩的居民定居这里。由于特殊的地理位置，居民大多以渔业谋生。《延坪岛情歌》里有这样的内容：“海上的波浪及时兴起，情人的思念时不时地在脑海中浮现出来。长山岬山峰上鼓声响起，两三天后渔船就归来了……”犹如歌词的内容，这首歌描写了妇女翘首以盼出海捕鱼的丈夫早日归来。





有的《延坪岛情歌》还有这样的歌词：“咱家新郎很能干，坐着螃蟹盖儿去捕鱼……”唱出了妇女复杂的心境，看着丈夫硬要坐着螃蟹盖儿大小的小船去捕鱼，觉得可靠又怜悯。

《延坪岛情歌》 / 演唱-高锦成（音）、金宝妍（音）





民谣是普通老百姓最爱的音乐，因为无论是干活或玩乐，伤心地哭泣时也会哼唱民谣，可以说民谣陪伴老百姓的一生也不为过，所以民谣蕴含着文化、习俗和情绪。令人感到惋惜的是如今已经很难看到喜怒哀乐时哼唱民谣的年轻一代了，于是怎样让珍贵的民谣亲近广大民众，让更多的人享受民谣成了传统乐坛最大的课题，为此以多样的方式重新诠释民谣。





《新情歌》是将《长情歌》以现代流行歌曲风格进行编曲的：“正方山城草木茂盛，本该深夜鸣叫的鸡突然大白天叫起来。我浑身发抖、头疼、四肢疼痛，这该是因为你生的病吧……”正方山城是黄海道沙里院的一座山城。这首歌诉苦自己生病归咎于对方，歌中未能表达出来的情感则用模仿小锣声音的“口音”来代替了。