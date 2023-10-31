重返经纪公司 Keena将代表FIFTY FIFTY只身参加公告牌颁奖典礼

不久前重返经纪公司ATTRAKT的FIFTY FIFTY成员Keena（宋紫敬）或将单独出席于下月举行的美国2023公告牌音乐奖（Billboard Music Awards）。

ATTRAKT相关人士30日回应称，Keena的确会参加本届公告牌音乐奖，但是会亲临颁奖典礼现场，还是以在线访谈形式参与，目前尚未确定。

公告牌音乐奖与全美音乐奖(American Music Awards)、格莱美音乐奖(Grammy Awards)齐名，是美国三大音乐奖项之一。FIFTY FIFTY单曲《Cupid》今年在全球爆火，组合和歌曲分别入围了今年公告牌音乐奖的“最佳合唱/组合”及“最佳全球K-POP歌曲”，颁奖典礼将于当地时间11月9日举行。

FIFTY FIFTY于6月起诉ATTRAKT娱乐，要求公司终止专属合约，但最终被法院驳回。其后FIFTY FIFTY的上诉依旧被驳回。但不久前成员Keena宣布撤销其本人的起诉，并重新回归ATTRAKT娱乐，打破了一直以来的僵局。由此，ATTRAKT娱乐也公开宣布，解除和其余三名成员的合约，同时强硬表态称，三人不再是组合的成员，今后仅Keena一人可以继续冠名FIFTY FIFTY名义活动。