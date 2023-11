BTS柾国首张个人专辑《GOLDEN》收录曲席卷声田全球流行歌曲日榜

BTS柾国首张个人专辑《GOLDEN》的所有收录曲在声田强势上榜,引关注。

据全球最大的流媒体音乐平台声田4日发布的最新榜单显示,柾国首张个人专辑《GOLDEN》主打曲《Standing Next to You》以串流播放量647.2019万次,在全球流行歌曲日榜上排在第二位。专辑发行前先行公开的个人单曲《Seven》和《3D》分别排名第一和第七。此外,收录曲《Hate You》(第16位)、《Yes or No》(第18位)、《Please Don’t Change》(第23位)、《Closer to You》(第24位)、《Somebody》(第27位)、《Shot Glass of Tears》(第28位)、《Too Sad to Dance》(第29位)等所有收录曲皆登上全球流行歌曲日榜。

尤其,3日发行的《GOLDEN》收录曲的首日串流播放量共计3965.374万次,创下K-POP歌手专辑上榜日播放量最高纪录。

不仅如此,《GOLDEN》以20.5961万张的销量登顶日本公信榜专辑日榜,主打歌《Standing Next to You》登顶数字单曲日榜等所有收录曲排在前15。

另外,据韩国唱片销量排行榜Hanteo Chart统计,《GOLDEN》于3日发行后仅花5个小时销量便突破200万张,不仅实现双百万销量,还仅凭首日销量刷新了K-POP个人歌手专辑首周销量纪录。