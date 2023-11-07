KBS电视台50周年特别企划 史剧《高丽契丹战争》11日开播

KBS公营放送50周年特别企划——全新大河史剧《高丽契丹战争》即将在KBS 2TV播出。

《高丽契丹战争》取材自历史真实事件，再现了“高丽契丹战争”（公元993年～1019年）的经过，讲述了战争过程中团结高丽并率军取得大捷的高丽国王显宗，及其政治生涯中的导师、高丽重臣及将领姜邯赞之间的故事。该剧由全雨盛、金韩率导演执导，由金桐俊、崔秀钟、池承贤等主演。

所谓“大河剧”是指根据史料考证的真实历史制作的正统史剧，而KBS大河剧向来以“忠于史实、富于趣味”而广受观众欢迎。《高丽契丹战争》导演全雨盛表示，他2020年末便开始筹划电视剧的拍摄，在考虑兼顾真实性和戏剧性的历史事件时，这场对抗强大契丹国并为东亚带来和平繁荣的高丽战史进入了他的脑海。就该剧的独特之处，全雨盛导演称，《高丽契丹战争》秉承了KBS大河剧的特点，可谓是一部生动的历史教科书。

被誉为“史剧大家”的演员崔秀钟，在剧中饰演文武双全的高丽将领姜邯赞，值得一提的是，该剧是他时隔10年再次出演的大河剧，因此在开播前便已受到观众的热切期待。剧中另一主要人物显宗由前男团帝国之子成员金桐俊饰演。

《高丽契丹战争》将于11月11日晚9时25分在KBS 2TV首播。