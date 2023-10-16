《今晚白鹳去见你》 - Kyung Lee

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泪水突然夺眶而出。都说做了妈妈会变得伟大，但从怀孕到生孩子，再到带孩子这14个月，我却变成了这个世界上最愚笨的人。泪水哗哗地流下来，浸湿了头发和枕头。我又一次拿起手机，点开了屏幕。仿佛大海深处一般的房间里再一次亮起了微光。在手机屏幕的角落里，两根月桂枝围绕着的一个橙色婴儿车图标一闪一闪的。我使劲儿吸了一下鼻涕，点开了“白鹳婴儿送迎”应用软件。









“通过与我们连接的传感器，我们能比较准确地感知到孩子们的身体产生不适和疼痛的原因，所以可以较快地解决。换尿布、喂奶，或者用闪着光、发出声音的玩具吸引他们的注意力，交换各种玩具直到他们产生兴趣等等，还可以提供类似于婴儿车的震动感。”





安静、清晰的嗓音和温和的语气，稍微盖住耳朵的白色头发，富有弹性的皮肤，线条鲜明的五官，眼角和嘴边自然形成的深深浅浅的皱纹……这个职员的脸居然跟我很早就去世的外婆非常相像，如果没有与皱纹不太相符的光滑皮肤、像小小的双子恒星一样发着光的橙色眼睛的话……





“우리와 연결된 센서를 통해 불쾌감이나 통증 같은 신체적 원인은

비교적 정확히 인식하고 해결할 수 있어요.

기저귀를 갈아주고 수유를 하거나,

반짝거리고 소리 나는 것으로 주의를 끌고

여러 놀 것과 볼 것을 흥미가 당길 때까지 바꿔 보여주기도 하죠.

유모차와 유사한 진동을 전해 줄 수도 있고요.”





조용조용하고 또박또박한 목소리와 상냥한 어조,

귀를 살짝 덮은 길이로 다듬은 하얗게 센 머리카락, 탄력있는 피부,

섬세한 이목구비, 눈가와 입가를 따라 자연스럽게 자리 잡은 깊거나 얕은 주름들.

직원의 얼굴은 놀랍게도 일찍 돌아가신

나의 외할머니와 많이 닮아 보였다.

주름이 표시하는 나이와 어긋난 매끈한 피부나,

작은 쌍둥이 행성처럼 발광하고 있는 오렌지색 눈이 아니라면 말이다.









在西方有送子鹳的传说，说白鹳会从造物之海把孩子叼来送给父母们。这部作品就是以这个传说为基础，创作出了“白鹳婴儿送迎”这种假想运输手段。想象得非常有趣，但在这想象的背后，是一个可悲的社会问题，那就是孩子的养育并不容易。主人公惠仁跟丈夫是双职工，生了孩子以后，因为要看公司的眼色，不敢轻易请假。另外，我们还能看到育儿责任更多地压负在女性身上的问题。惠仁因此流了很多眼泪，这泪水可以让人联想到现代社会众多年轻父母的样子。 随着AI时代的到来，育儿领域也不断出现积极利用AI的动向。很明显，根据每个孩子的个性提供针对性辅助的AI对父母或教师是有所帮助的。最初对AI服务抱有疑问的惠仁在“白鹳”的帮助之下才能体会到些许舒适的样子，也让人倍感惆怅。









“继为婴幼儿提供安全舒适的出行服务的‘白鹳’之后，我们计划在明年推出为用户提供安全、愉快地婴幼儿育儿助理服务‘企鹅’。正好从昨天开始招募体验者，如果您也感兴趣的话，不妨申请一下。当然在服务测试期间是不收费的。”





虽然被我胡乱抓在手里，但广告册上的企鹅图标却仍然带着微笑，张开橙色的小嘴，清脆地叫着。





“영유아의 편안하고 안전한 이동을 도와드리는 <황새>에 이어

내년에는 가정에서의 안전하고 즐거운 영유아 육아를 도와드리는

<펭귄> 서비스가 출시될 예정이에요.

저희가 마침 어제부터 베타서비스 체험자를 모집 중인데,

혜인님도 관심이 있으시다면 신청해 보시겠어요?

물론 베타서비스 기간 동안 이용요금은 발생하지 않습니다.”





브로슈어의 앙증맞은 펭귄 일러스트는

조심성 없이 꾹 말아 쥔 내 손 안에서도 웃음을 잃지않고

조그만 오렌지색 부리를 빠끔대며 낭랑하게 지저귀었다.









作者 Kyung Lee（이경）1984年出生于江原道江陵。2022年凭借短篇小说《关于亚历山大·斯卡斯加德深夜出现在客厅中央的事情》（한밤중 거실 한복판에 알렉산더 스카스가드가 나타난 건에 대하여）。