北韩领导人的专用列车

1814年，英国人乔治﹒斯蒂芬森发明蒸汽机车后，铁路不但划时代地提高交通运输效率，还对沿线城市的经济、贸易、旅游以及生产和生活方式带来了巨大的变化。





牵引一节节连接起来的车厢在铁轨上行驶的机车，能将乘客和货物快速运送到远方，但是随着汽车的普及和航空业的大众化，机车的辉煌早已不如昔日。尽管如此，北韩领导人仍爱乘坐铁路列车，且在访问外国的时候比专机更爱乘坐专列。那么，北韩领导人为何经常利用铁路列车呢？





今年9月，北韩再次吸引世界目光。北韩媒体报道称，国务委员会委员长金正恩9月10日下午从平壤搭乘专列启程出访俄罗斯。9月12日，金正恩乘坐的列车抵达俄罗斯滨海边疆区的哈桑火车站。





第二天，金正恩在远东阿穆尔州的东方航天发射场与俄罗斯总统普京会面，时隔4年零5个月再次举行双边首脑会谈，而4年零5个月前的2019年4月，金正恩也是乘坐专用列车访问俄罗斯，与普京举行会谈的。





金正恩执政后，到2018年以前从未出访外国，但是2018年出席在板门店韩方一侧“和平之家”举行的南北韩首脑会谈，并与中国举行五次，与俄罗斯举行一次，与美国举行两次首脑会谈。新冠疫情爆发后，金正恩暂停出访活动，最近再次访问俄罗斯，与普京举行会晤。





2019年4月，金正恩乘坐列车前往俄罗斯，出席在符拉迪沃斯托克举行的俄北首脑会谈，此次也乘坐列车访问俄罗斯，出席在远东阿穆尔州的东方航天发射场举行的俄北首脑会谈。总之，除2018年5月大连中北首脑会谈和2018年6月新加坡美北首脑会谈外，金正恩都是乘坐列车出席在外国举行的双边首脑会谈的。





2019年4月，金正恩访问俄罗斯时，列车车程距离约为1200公里。2019年2月，金正恩和时任美国总统特朗普在越南河内举行第二次首脑会谈时，车程距离约为4500公里，行车时间长达60个小时。





2018年6月在新加坡举行第一次美北首脑会谈时，金正恩乘坐中国提供的飞机，2018年5月访问中国大连和北京时乘坐的是自己的专机“苍鹰一号”，但是在越南河内举行第二次美北首脑会谈时乘坐的却是专用列车。那么，北韩领导人为何爱坐专用列车呢？





主要是基于安全考量。列车能挂很多车厢，让人捉摸不定金正恩坐在哪节车厢里。一般来说，北韩领导人每次出行都出动三列列车。头一列为铁路安检列车、第二列为领导人专列、第三列为运载警卫人员和物资的列车。北韩将这些列车统称为“特别列车”，将领导人乘坐的专列称为“一号列车”，并在特别列车行经时实施交通管制。





特别值得一提的是，由于这三列特别列车隔着一段距离行驶，令人难以揣测领导人在哪一节车厢里。因此，有可能避开外部袭击。与此相比，乘坐飞机可通过航空移动应用程序掌握飞行路径，容易受到攻击。总之，北韩领导人为安全起见乘坐专用列车。此外，乘坐列车长时间移动能持续创造新的话题，从而提高宣传效果。那么，北韩领导人是从什么时候开始乘坐列车长距离移动的呢？





北韩将金日成的生日称为“太阳节”，且带有“太阳”这一修饰词的大都指称第一代领导人金日成，“太阳号”也与金日成有关。“太阳号”是北韩最高领导人专用列车的正式名称。





据悉，该列车是前苏联共产党中央总书记斯大林送给已故北韩国家主席金日成的。之后，金日成开始乘坐专列远行，除1965年乘坐飞机访问印度尼西亚万隆外，金日成都乘坐专列访问外国，已故北韩国防委员会委员长金正日执政后也是如此。





一直以来，太阳号列车是北韩最高领导人远行时的主要交通工具。特别是患有恐高症的金正日因健康恶化而到国外去动手术时也利用专用列车，2011年金正日乘专用列车前往地方进行视察途中，在列车上与世长辞。





已故北韩国家主席金日成在1994年去世前，大都乘坐专列访问外国；已故北韩国防委员会委员长金正日共8次出国访问，且这8次都乘坐专列；北韩国务委员会委员长金正恩今年9月访问俄罗斯时，乘专列移动了四天三夜。如此这般，北韩三代最高领导人都爱乘坐专用列车。那么，他们乘坐的专用列车有何特别之处呢？





北韩领导人专用列车的外观并不华丽。列车呈深绿色，行驶时从空中俯瞰，与树林的颜色相似，很不起眼。列车里有指挥室、寝室、餐室、会议室，还有汽车车库和武器库。此外，每节车厢都有卫星通信设备和电脑，并与通信网络相连接。特别值得一提的是，包括玻璃在内，全部车厢防弹，并用紫外线吸收剂涂层，以规避卫星侦察。如此这般，北韩领导人专列能够保卫领导人的安全。





“太阳号”专列视访问场所和访问目的编排不同的车厢，并以钢筋水泥墙和防爆门保护领导人乘坐的车厢。已故北韩国防委员会委员长金正日在接待俄罗斯高层官员等海外贵宾的时候也经常利用专用列车。2001年与金正日进行会晤的俄罗斯军某司令员在回忆录中说，普京总统的专列没有金正日委员长的专列那么舒适。但是“太阳号”专列也有其缺点。





“太阳号”专列的最高时速约为100公里，但用装甲包裹的车厢很重，行驶速度较慢，远不及最高时速为200公里的英国高铁，更不及最高时速达300公里和320公里的韩国KTX高铁和日本的新干线高铁。





2023年9月，北韩国务委员会委员长金正恩访问俄罗斯的时候，“太阳号”列车从平壤出发后行驶了两天才抵达俄罗斯哈桑。其原因在于车厢很重、北韩境内的轨道老化，且俄罗斯哈桑到巴拉诺夫斯基区间是俄罗斯内轨道老化最为严重的区段。因此，“太阳号”列车的行驶速度未能超过一小时50公里。





据悉，北韩国务委员会委员长金正恩会驾驶轻型飞机，且早年在瑞士留学的时候经常享受驾驶飞机的乐趣，甚至自驾飞机往返北韩和瑞士。因此，金正恩选乘速度缓慢的专列还有其他原因。





2015年版北韩高中教科书上写着，金正恩3岁就会开车，还会驾驶快艇。因此，金正恩在北韩内移动时可能乘坐另外一列专用专列。但是出访中国举行会谈的时候，可能为强调正统性而乘坐其祖父金日成和父亲金正日乘坐的“太阳号”专用列车。此外，金正恩从形象开始模仿其祖父金日成，以强调其继承政权的正统性。





去年10月，北韩朝鲜中央电视台播放了一部名为《人民的父亲》的新纪录片。片中，金正恩坐在专用列车里办公，办公桌上摆放着台式电脑显示屏、笔记本电脑和手机。北韩通过纪录片公开在行驶的专列里也能下达重要业务指示，被称为“可移动办公室”的专列内部，意在宣传最高领导人时时刻刻都在为国操劳，为民奔波。





北韩为积极宣传领导人的业绩而制作时长40分钟、一个小时，甚至一个半小时的纪录片，并通过这些纪录片炫耀领导人的丰功伟绩和塑造亲民、爱民、为解决民生问题四处奔波的领导人形象。因此，北韩领导人到地方去进行视察、考察和工作指导时，大都利用一号列车、特别列车。





最近，北韩最高领导人金正恩乘坐专用列车访问俄罗斯，时隔4年多重启首脑外交活动。那么，其专用列车的下一个目的地会是哪里呢？我们姑且不论金正恩此次为何访问俄罗斯，但是金正恩此时重启首脑外交会对韩半岛局势带来何种影响，引起国际社会密切关注。