《漫话国乐》 四季歌 / 四季歌 / 四季歌

每逢换季时节，短歌《四季歌》会自然地浮现在人们的脑海里。这首歌以“这山那山花开了，分明是春天到来……”为开头，所以又名《此山彼山》。





《四季歌》以春、夏、秋、冬四季比喻我们的人生，感叹年轻时不知青春的珍贵和美好，感觉自己上了年纪时才发现青春年华早已逝去，只留下一个白发苍苍的老人。不过今生尚未结束，还有剩下的日子要过，所以嘱咐人们不要浪费时间，珍惜当下，享受人生。那么怎样才能尽享人生呢？很简单，远离坏人，经常和亲近的人一起吃喝玩乐，尽情享受美好人生。相信持有如此积极的心态，到了晚年也不会有烦心事的。

《四季歌》/ 演唱——赵相贤名唱





短歌指较短的歌，就是艺人在正式表演盘索里之前先唱的歌。如今艺人表演盘索里，表演时间短则10分，长则20分左右，但是表演一部完整的盘索里，短则3、4个小时，长则8个小时以上。由于表演时间很长，艺人登台先演唱短歌，以此溜嗓子与招揽观众，且观察台下的氛围。短歌的表演时间通常是4-6分钟，比盘索里短而取名短歌。





短歌，有的是来自盘索里中有名的片段，有的则描写远离尘世，放弃富贵荣华后游览天下的故事，可最多的还是像刚才欣赏的《四季歌》一样，感叹人生无常，享受美好人生。不过随着时代的不同，享受人生的方式也有所差异。音乐也是一样的，虽说是同样的《四季歌》，现代艺人的唱法和以前的艺人有着明显的差异。

《四季歌》 / 演唱——声花歌客团





京畿民谣中也有《四季歌》，如果短歌以季节来比喻人生，京畿民谣则歌颂四季的自然风光和人们从中享乐的景象。如描写春季时，从副歌“哎嗨呦，哎嗨呦，好，好，好极了。明年春三月咱民一起去花饼春游吧……”的歌词开唱，唱出鸟语花香的春日，一身华丽打扮，扭摆着身子，出门去春游的情景。





夏季描写了绿荫浓密的夏日，春香在广寒楼周围散步的场面。到了秋季去后山赏枫叶。冬季则描写了冰天雪地的冬日，在宽敞的庭院里碎布急走的情景，接着以“哎嗨呦，哎嗨呦，好，好，好极了。一年360天无不是春夏秋冬啊”的歌词结尾，表示一整年天天都是美好的日子。