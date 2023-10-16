《漫话国乐》 江原道集市打令 / 集市打令 / 集市打令

现代人的生活环境和条件确实比以前好多了。如今只要出门，没走几步就有超市或便利店，甚至深夜也可以用手机和电脑网购，方便极了。古时候就不同了，村庄每隔五天开一次集市，一两天后邻村就会开市 ，所以在集市摆摊做生意的小贩每当一个村庄的集市结束，就得赶紧收拾东西起身前往下一个村庄。





著名作家李孝石的短篇小说《荞麦花开之际》就是描写了辗转各地经商的小贩们哀婉动人的故事。故事讲的是江原道蓬坪的一个月夜，皎洁的月光映照在雪白的荞麦花田上，前往邻村的小贩们都为月色所动，不禁沉浸在过去的回忆里，然后小贩们开始聊起自己的故事。未料一个年轻小伙子听了小贩的故事，突然知晓了自己的身世，最终还和自己出生前消失踪影的父亲重逢。





如果当时赶集市的小贩们用音乐唱出自己的故事，也许会歌唱这首耳熟能详的民谣《集市打令》：

“春川的新发里（鞋子的谐音字）集市，因为路上鞋子湿了而没赶上。洪川的九峦里（九万里的谐音字）集市，因路途遥远也没能赶上……”唱出了小贩们描述的各地集市的特点和情景。

江原道《集市打令》/ 演唱-李侑罗（音）





时至如今韩国的一些地方小镇依然运营五日集市。在这里不仅可以看到像古时候一样辗转各地经商的小贩们的身影，还有村里的老奶奶把亲手栽培的蔬菜等农作物拿去出售，有的老人还给人维修雨伞、磨刀等做些琐碎但日常必不可少的杂活儿。这些农村老人在集市摆摊做生意，其实比起赚钱，主要是因为乡下生活有些无聊，去集市凑热闹，还可以听听人间的事情。不仅如此，以前在集市还有人进行杂耍表演的同时卖药的，还有卖唱乞讨的乞丐。这些乞丐通常三三五五结群行乞，有趣的是他们和一般乞丐不同，懂得廉耻，以诙谐有趣的音乐给观众带来乐趣，后来在集市卖唱行乞的乞丐们唱的音乐被称为“集市打令”。





在日本殖民统治时期展开活动的金宗朝名唱曾推出了一首别样的《集市打令》，其内容颇有趣，用偶然得到的一对缝衣针垂钓鲤鱼、在集市可以买到的各色各样的裤子等，别有一番乐趣。

《集市打令》 / 演唱-金宗朝名唱





一群乞丐在集市广场高歌一曲，热热闹闹的，充分吸引观众的视线。不过乞丐的表演并不专业，但也许是因为《集市打令》深受众人的喜爱，所以专业艺人也开始演唱这首歌了。





盘索里《兴夫歌》中也有歌唱《集市打令》的片段。这一段描写了当心术不正的孬夫开了葫芦，一群乞丐唱着《集市打令》从葫芦里跳了出来，把孬夫的家产全部拿走。由男艺人组成的流浪剧团男寺党有一出木偶戏，叫《朴佥知戏》，这出戏中就有在平安道监司的葬礼中，丧主歌唱《集市打令》的片段等，可见古人多么喜好这首民谣。





金宗朝名唱生前以西道民谣著称，尤其擅于演唱《集市打令》，由于唱得诙谐幽默、妙趣横生而收获了超高的人气。如今，男艺人金容宇在钢琴或架子鼓等西方乐器的伴奏下欢快地歌唱《集市打令》而广为人知。