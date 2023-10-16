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职业：演员

生日：1981年12月19日

出生地：庆尚北道安东

身高：176cm

血型：A

MBTI：ENFJ

学历：庆熙大学英文专业

出道：电影《鹅之梦》（2006）





池承贤从10岁起就梦想成为演员，不过其父亲十分反对，为此，池承贤还在高中时打算退学学习表演，结果依旧未逃过父亲“压制”。一心想成为演员的池承贤，最终进入大学后，选择了英文专业。但成为大学生的他，也终于获得了选择自由，彼时的他仍未放弃表演梦想，于是在兼顾专业学业的同时，报名表演培训班学习演戏。池承贤退伍后就开始在各个剧组之间奔走，2008年获得了电影《鹅之梦》的参演机会，这也标志着他正式成为了“有演员表可查”的演员。第二年他在电影《风》中饰演一个龙套角色，但戏份够出彩，给观众留下了印象，但这并未终结他的龙套生涯，池承贤在之后相当长的一段时间里，仍然饰演非主要角色或参演独立电影，直到《太阳的后裔》播出，他所饰演的北韩士兵惟妙惟肖，让观众彻底记住了他。池承贤凭借长期的演技积累，如今已经成为了一名实力派演员。虽然仍在大部分作品中担任配角，但几乎都是和主角一同撑起剧情发展的重要角色，“好演技”也成为了池承贤的一张名片。





主要代表作品：

·电视剧

《高丽契丹战争》（2023）

《恋人》（2023）

《恶中之恶》（2023）

《谢幕：树立而死》（2022）

《为何是吴秀在》（2022）

《智异山》（2021）

《你是我的春天》（2021）

《模范刑警》（2020）

《法外搜查》（2020）

《我的王国》（2019）

《请输入搜索词：www》（2019）

《可爱恐惧》（2018）

《坏家伙们：罪恶都市》（2017）

《月桂树西装店的绅士们》（2016）

《太阳的后裔》（2016）

·电影：

《热血》（2022）

《车仁表》（2021）

《邻居》（2020）

《剑客》（2020）

《完美男人》（2019）

《娑婆诃》（2019）

《拼图杀机》（2018）

《普通人》（2017）