进入菜单 进入原文

档案

Korean
档案

中国语

About KBS Go to KBS
Go Top

池承贤

#明星档案 l 2023-11-14

ⓒ BIGWHALE ENTERTAINMENT
职业：演员
生日：1981年12月19日
出生地：庆尚北道安东
身高：176cm
血型：A
MBTI：ENFJ
学历：庆熙大学英文专业
出道：电影《鹅之梦》（2006）

池承贤从10岁起就梦想成为演员，不过其父亲十分反对，为此，池承贤还在高中时打算退学学习表演，结果依旧未逃过父亲“压制”。一心想成为演员的池承贤，最终进入大学后，选择了英文专业。但成为大学生的他，也终于获得了选择自由，彼时的他仍未放弃表演梦想，于是在兼顾专业学业的同时，报名表演培训班学习演戏。池承贤退伍后就开始在各个剧组之间奔走，2008年获得了电影《鹅之梦》的参演机会，这也标志着他正式成为了“有演员表可查”的演员。第二年他在电影《风》中饰演一个龙套角色，但戏份够出彩，给观众留下了印象，但这并未终结他的龙套生涯，池承贤在之后相当长的一段时间里，仍然饰演非主要角色或参演独立电影，直到《太阳的后裔》播出，他所饰演的北韩士兵惟妙惟肖，让观众彻底记住了他。池承贤凭借长期的演技积累，如今已经成为了一名实力派演员。虽然仍在大部分作品中担任配角，但几乎都是和主角一同撑起剧情发展的重要角色，“好演技”也成为了池承贤的一张名片。

主要代表作品：
·电视剧
《高丽契丹战争》（2023）
《恋人》（2023）
《恶中之恶》（2023）
《谢幕：树立而死》（2022）
《为何是吴秀在》（2022）
《智异山》（2021）
《你是我的春天》（2021）
《模范刑警》（2020）
《法外搜查》（2020）
《我的王国》（2019）
《请输入搜索词：www》（2019）
《可爱恐惧》（2018）
《坏家伙们：罪恶都市》（2017）
《月桂树西装店的绅士们》（2016）
《太阳的后裔》（2016）
·电影：
《热血》（2022）
《车仁表》（2021）
《邻居》（2020）
《剑客》（2020）
《完美男人》（2019）
《娑婆诃》（2019）
《拼图杀机》（2018）
《普通人》（2017）
目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >