无人机作为不载人飞行器，其用途变得越发多样化。如，谷歌Alphabet旗下无人机送货公司Wing用无人机运送物品；灾难发生后救援人员难以靠近现场时，可通过无人机铺设通信电缆。此外，还能用无人机进行高空航拍、喷洒农药、检查空气质量等。那么，北韩如何利用无人机呢？





北韩不是将白头山称为“革命的圣地”吗？今年10月，北韩播放了一部关于白头山的纪录片。该纪录片时长43分钟，从白头山日出开始，将香道峰崖壁上的题字、将军峰、白头山连峰、白头山天池以及栖息于天池的山鳟鱼和传说中能治万病的万病草等纳入镜头。此外还公开2015年北韩国务委员会委员长金正恩登上风雪弥漫的白头山，并站在天池前领略头发被吹乱、衣襟被吹起的凛冽的寒风，向民众灌输白头山凛冽的寒风精神、白头山革命精神的场面。





这部纪录片既是介绍白头山自然景观的纪录片，也是对金正恩进行政治宣传的纪录片。一直以来，北韩将白头山称为“革命的圣地”，并强调金日成、金正日、金正恩三代领导人皆为白头山血统等，在纪录片中含有许多对领导人神化和个人崇拜的内容。





过去，北韩通过纪录片强调金氏三代白头山血统，但是此次制作的纪录片却将焦点对准白头山本身，并用无人机进行高空航拍，重点介绍白头山自然景观。特别值得一提的是，在名为《白头山八景》的纪录片中还有采访外国游客的内容。因此，被外界评为用于促进北韩旅游业发展的宣传用纪录片。





最近，北韩经常利用无人机录像，电视节目也是如此。因此，视频影像变得多样化，内容更加丰富多彩。北韩是进入金正恩时代后开始利用无人机拍摄宣传影片的。已故北韩国防委员会委员长金正日执政时期，北韩强调科学技术的重要性，但是国务委员会委员长金正恩执政后才积极推进科技政策，并为展现蓬勃生机和活力而利用无人机制作宣传影片。





目前，无人机是北韩最常使用的拍摄装备之一。2018年举行政权成立70周年纪念阅兵式时，北韩媒体首次部署配有摄像头的无人机，并将其用于文艺演出。2018年9月9日，北韩为庆祝政权成立70周年而在平壤绫罗岛五一体育场举行了大型团体操和艺术演出《光辉的祖国》。在现场气氛达到最高潮时，无人机在空中排列出“光辉的祖国”字样，表演了华丽的无人机灯光秀。此外，北韩在举行迎新年活动时也用无人机在空中排列出庆祝新年到来的字样。特别值得一提的是，北韩还在农业领域使用了无人机。





北韩为提高农业产量而使用无人机进行科学务农。2021年，北韩朝鲜中央电视台播出了农业用无人机在空中飞行，操作人员在地面上操控无人机的场面。从无人机上挂着多条水管来看，像似用于农作物病虫害防治工作的无人机。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，为向民众展示科技成果而通过电视台播出这种场面，但是北韩迄今未能从根本上解决粮食问题。因此，北韩要先致力于改善土壤结构和解决肥料短缺等问题。





近几年来，北韩试图通过科学技术建设自立经济，并使用无人机喷洒农药等进行农作物生育管理，今年10月还通过媒体介绍以自身技术研制的农业用无人机。但是一直以来，北韩都将研发无人机的重点放在军事用途上。





北韩是从20世纪90年代初期开始着手开发“方岘系列”军用无人机的。当时，北韩将中国研制的D-4无人机改造成“方岘-Ⅰ”、“方岘-Ⅱ”无人机，并开发出能够同时执行侦察和攻击任务的多用途无人机“丹顶鹤”。





2012年4月15日，北韩为庆祝已故国家主席金日成诞辰100周年而举行大规模阅兵式，并通过阅兵式炫耀其研制的各种新型无人机；2013年试射自身研发无人攻击机；2014年派出无人机，对韩国主要军事设施及安全设施进行侦察。





此外，北韩国务委员会委员长金正恩在2014年新年贺词中再次强调无人机对军事科学治理的重要性。据韩国国家情报院判断，北韩目前以1米到6米的小机型为主，共拥有20多种型号500多架无人机。





制造一枚导弹需要数十亿韩元，但是制造一架无人机只需数百万韩元。因此，经济困难的北韩看重无人机的高性价比，着力研发无人侦察机、无人攻击机等军用无人机，且金正恩执政后最先观摩军事演练的地方是无人机部队。





北韩在今年7月举行的阅兵式上大举公开了新型无人机。在此次阅兵式上，北韩展示了与美国高空无人侦察机和无人攻击机相似的战略无人侦察机“新星-4型”和无人攻击机“新星-9型”。美国无人侦察机能在20公里上空通过特殊高性能雷达和红外线探测装备识别出地面直径仅为0.3米的物体，可说是间谍卫星级无人侦察机；无人攻击机则能在15公里高空接近目标物后发起攻击。那么，外形与美国尖端无人机相似的北韩无人机的性能如何呢？





北韩在阅兵式上公开的大型无人机为“新星-4型”和“新星-9型”。过去，北韩向韩国派出的无人机仿造中国产商用无人机，没有反映北韩自身的技术能力。因此，我们尚难以判断北韩无人机的性能如何。但是专家们普遍认为，北韩制造无人机的技术能力远不及韩国。其原因在于北韩无人机的载重量小，且难以实时控制，即使将其转换为攻击用也无法携带大量炸弹等，其技术能力尚未能取得突破性进展。





北韩无人机虽然不能携带大量炸弹，且其系统装备的质量较低，但是不可低估北韩无人机的战斗力。去年5月，北韩5架无人机越界闯入韩国领空，在首都圈一带飞行约7小时，其中一架沿着汉江飞行至首都首尔中心地区。最近，北韩还编制隶属于战略军的无人机部队。





北韩在军事领域灵活运用无人机，并多次公开无人攻击机。此外，北韩还公开发射侦察卫星的场面。这意味着北韩试图构建攻击用和侦察用无人机监视系统。2021年，北韩提出以构建尖端武器系统为目的的战略武器五大课题，其中一个课题就是研发侦察卫星级无人机。北韩同时构建攻击用武器系统和监视用侦察系统，将给韩国安全带来严重威胁。因此，韩国政府必须进一步提升国家安全能力。





2021年，北韩国务委员会委员长金正恩指示有关部门积极开发无人侦察机后，北韩快速进行无人机开发工作。今年9月金正恩访问俄罗斯时，俄方将自杀式无人机作为礼物送给金正恩而加大国际社会的忧虑。





目前，北韩仍受到国际社会制裁。在此情况下，俄罗斯将自爆式无人机和侦察用无人机送给北韩，北韩有可能为摆脱国际孤立和奠定自立经济基础而结合其科学技术积极研发功能与性能兼备的各种军用无人机，并加速构建无人机监视系统等尖端武器系统。





通过无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵的无人机，既能拯救生命也能夺取性命。因此，我们希望北韩能够做出正确抉择，但也要密切关注北韩无人机部队的动态。