IVE首场日本单独演唱会在横滨华丽落幕

大势女团IVE出道后首次举行的单独世界巡演日本站演出共吸引4万人捧场，华丽落幕。

据Starship娱乐消息，旗下女团IVE于11月15-16日在日本横滨的K-Arena横滨举办了首次单独世界巡演“IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’”，共举行了两场演出，门票全部售罄，共吸引了4万名观众前来观看，大获成功，其票房号召力得到充分证明，并成为首次在K-Arena横滨开唱的韩国歌手。

在演唱会上，IVE以首张正规专辑主打歌《I AM》华丽开幕，并献上《WAVE》、《Baddie》、《Off The Record》、《Either Way》等丰富多彩的歌单和华丽的舞台，赢得了当地观众的热烈欢呼。

对于首场日本演唱会的感想，IVE表示：“非常感谢DIVE的支持和厚爱，此次演唱会还全场爆满。得力于大家的应援，今后我们会继续努力，通过世界巡演与粉丝们共度美好时光，并留下特别的回忆。世界巡演才开始，敬请大家多多关注我们的演唱会。”

另外，IVE的首次单独世界巡演“IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’”自10月7-8日首尔站起，在日本、泰国、美国、欧洲等19个国家的27个城市举行。