田柾国、Stray Kids、NewJeans收获BBMAs K-POP奖项

防弹少年团田柾国、Stray Kids、NewJeans在刚刚落幕的2023公告牌音乐奖（Billboard Music Awards，BBMAs）中，分别斩获K-POP单元不同奖项。

2023 BBMAs颁奖典礼20日在美国拉斯维加斯举行。防弹少年团成员田柾国凭借个人单曲《Seven (feat. Latto)》拿下“最佳全球K-POP单曲”奖（Top Global K-Pop Song）。歌曲自7月发行后，在美国当地的唱片市场、电台节目、音乐平台、社交媒体等各个领域均获得了热烈反响，同时这也是继2013年Psy之后，再次有K-POP个人歌手在BBMAs中领奖，田柾国可谓实至名归。宣布得奖结果后，田柾国也通过视频发表了获奖感言，并向全球歌迷表达了感谢。

男团Stary Kids凭借6月发行的正规专辑《★★★★★ (5-STAR)》突围，获得了“最佳K-POP专辑”奖（Top K-Pop Album），此专辑是Stray Kids连续第四张登顶公告牌主榜单“公告牌200”（Billboard 200）专辑榜的专辑。

出道仅1年4个月的女团NewJeans则成为公告牌评选出的今年“最佳K-POP艺人”（Top K-POP Artist）。NewJeans今年凭借专辑《Get Up》成为出道后最快登顶“公告牌200”专辑榜的K-POP组合，同时共有5首歌跻身“百强单曲榜”（Hot 100），成绩十分亮眼。

另外，在当天的颁奖典礼中，Stray Kids和NewJeans还为全球歌迷带来了各自歌曲的现场舞台表演。