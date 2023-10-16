《正在分手中》 – 金熙真（音 김희진）

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在我们结婚两周年的那天，他带着我喜欢的雪芳蛋糕和“罗伊”回来了。罗伊是个拥有RO-294759序列号的小家伙。

罗伊聪明乖巧，非常可爱。最重要的是养起来很容易。它很安静、也很干净，不像一般的小狗那样需要喂食，当然也不需要为它清理大小便。

一度减少了的对话和欢笑因为这个小家伙重新多了起来，围着它坐在一起的时间多起来也是一个好的变化。









罗伊是ALL-AI公司生产的产品中，搭载了最低等人工智能的宠物机器狗。但即使这样，它也拥有相当智能的情感交流能力。它能认知人类的语言和行动，还能读解人类各种感情中的五种情感。





所以我不喜欢罗伊进入只属于我和他的空间，特别是卧室。罗伊会盯着看我和他在床上做的事，每当这个时候，我都要忙着把它赶出去。但如果这样的话，他就会从床上爬起来，一溜烟跟出去安慰它。





“你怎么总是要把罗伊赶开呢!”





因为美好瞬间被破坏的我也格外生气，毫不退让地喊：





“我不喜欢它的眼睛，从一开始就不喜欢！”





로이는 ‘올-에이아이(ALL-AI)’사가 내놓은 제품 중에

가장 하등한 인공지능이 장착된 애견로봇이었다.

그럼에도 녀석은 꽤 스마트한 교감능력을 지니고 있었다.

인간의 언어와 표정과 행동들을 인지했고,

인간의 여러 감정 중에 다섯 가지 정도를 읽어낼 줄도 알았다.





그래서 나는 로이가 그와 나만의 공간, 특히 침실에 들어와 있으면 신경이 거슬렸다.

녀석은 유독 침대 위에서 벌이는 그와 나의 행위를 빤히 쳐다보곤 했는데,

그럴 때마다 나는 로이를 쫒아내기에 바빴다.

그러면 그는 관계를 하다 말고 침대에서 일어나 녀석을 달래러 쪼르르 따라 나갔다.





“왜 자꾸 로이를 밀어내는 건데!”





절정의 순간을 망쳐버린 게 화가 난 터라 나 역시 물러서지 않았다.





“난 저 녀석 눈동자가 맘에 안 들어! 처음부터 그랬어!”









主人公的丈夫是从一家名叫“ALL-AI”的公司订购的。我喜欢身上有香皂味的男人，他的职业最好是作曲家等等。满足这些条件的男人会被制造出来，然后再从相亲到结婚。当女人和男人在床上亲热的时候，宠物狗进来盯着看，她当然会觉得是在被监视着，这是人类会有的反应。但是作为AI的男人却不会对此感到不便。而在这样的过程中，女人会对彼此的关系感到怀疑。小说向我们提出了这样的问题：如果人们生活在可以像选择AI人一样的、随意更换伴侣的社会里，爱情会变成什么，婚姻是什么，分手又有什么样的意义？









我关了手机，看着他。十分钟后，他的所有功能都停止后，他会被重新设置为另一个他，拥有另外的职业、另外的性格、另外的爱好。他的身体将不再散发着香皂味，声音和走路的样子也将跟以前不同。也许下次会变成一个不怎么喜欢做菜，没有经历过“失去”的人。





我低下头，最后一次摸了摸他的头发后站了起来。我以后还会陷入爱河吗？还会结婚吗？我为什么会对他下次将见到的女人感到好奇呢？





走到门口穿鞋的我回头去看他。他那无力垂下的头好像在对我说路上小心。





나는 휴대폰을 닫고 그를 바라봤다.

십 분후에 그의 모든 기능이 멈추고 나면

그는 다른 직업과 다른 성향과 다른 성격을 가진 또 다른 그로 재설정될 것이다.

그의 몸에서는 더 이상 비누향이 나지 않을 것이며,

목소리도 걸음걸이도 달라질 것이다.

어쩌면 다음번엔 요리하는 걸 별로 좋아하지 않거나

상실에 대한 두려움을 가져본 적이 없는 그가 될지도 몰랐다.





나는 고개를 떨군 그의 머리를 마지막으로 쓰다듬어 주고는 자리에서 일어났다.

나는 다시 사랑이란 걸 할 수 있을까? 결혼은?

그런데 왜 나는 다음에 그가 만나게 될 여자가 궁금해지는 걸까?





현관으로 나가 신발을 꿰어 신으려던 나는 뒤돌아 가만히 그를 쳐다봤다.

힘없이 떨궈진 그의 고개가 나를 향해

잘 다녀오라며 인사를 하는 것만 같았다.









作者 金熙真（音 김희진 ）1976年出生于光州广域市。2020年通过《世界日报》新春文艺发表《舌》（혀）步入文坛。