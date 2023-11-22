单身首尔(싱글 인 서울)

导演：朴范秀

主演：李栋旭/林秀晶

类型：爱情/喜剧

片长：103分钟

上映日期：2023年11月29日

其他片名：Single in Seoul





剧情概要：

英昊（李栋旭饰）是一位网红作家，享受独来独往。他认为：“和自己完全合拍的人只有自己，单身才是答案！”；贤珍（林秀晶饰）是一位杰出的总编，讨厌独自一人。她认为：“事实上，没有人是完全独立的。”

英昊即将为散文《单身城市》执笔，而贤珍正是负责出版该书的总编。生活方式和人生信条完全相反的两个人，在合作的过程中碰撞出了意外的火花。





相关花絮：

《单身首尔》是一部爱情轻喜剧。通常这一类型的影片都会营造出稍稍脱离现实的浪漫与愉悦，但《单身首尔》的最大特点却是“现实”。影片登场的人物众多，每一个角色都个性鲜明，观众总能从中找到自己的影子、对号入座，从而产生强烈的共鸣。影片故事也贴合时代特征，不仅体现了单身文化的壮大，还融入了网红、社交媒体等诸多元素，这些也让电影更加写实。除剧情和演员阵容外，影片的配乐也是看点之一，《单身首尔》的制片方曾出品过《建筑学概论》，其中一首展览会的《记忆的习作》在当时引发无数观众的回忆，而《单身首尔》中不仅有金贤哲演唱的经典老歌《时隔多时》，也有乐童音乐家的《Last Goodbye》，来迎合年轻观众的喜好。