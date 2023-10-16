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“如恶魔般黝黑，如地狱般滚烫，如天使般纯洁，如爱情般甜蜜”的！这就是咖啡。法国大革命时期的政治家塔列朗曾如此描写咖啡。





今天，咖啡已成为生活中的一种时尚，且不少人以咖啡和面包替代早餐，也有人在上班的路上买杯自己喜欢的咖啡带到办公室或抵达办公室后冲杯咖啡喝。据2020年进行的调查结果显示，韩国人均咖啡消费量为一年367杯，继法国之后位列世界第二，可称得上是“咖啡共和国”。那么，北韩的情况如何呢？





过去，北韩将咖啡视为资本主义的象征，并在文学作品中以此比喻野心蓬勃、追求权力的资本主义国家政界人士。其实，在北韩的文学作品中，很少出现“咖啡”这一单词，仅在以前苏联为背景的作品中偶尔提及早晨咖啡。当时，北韩将咖啡描述为前苏联的文化，但是在以资本主义社会或日本为背景的作品中，将咖啡描写成腐败分子喜欢喝的饮料。“似甜又苦，似苦又甜”指的是咖啡的味道，但是北韩却将这异国风味描写成野心蓬勃、追求权力的资本主义国家政界人士等，予以严厉批判。





据悉，早从20世纪90年代开始，包括时任国防委员会委员长金正日在内，在北韩高层人士、外交官员和派遣到海外的人士之间形成喝咖啡的文化，特别是前最高人民会议常任委员会委员长金永南天天都喝咖啡，他每天吃早餐的时候，除黄油面包和牛奶外，总会喝杯咖啡。





北韩排斥资本主义，但咖啡厅不仅是喝咖啡的地方，也是人们见面聊天或进行信息交流的空间。据说，法国巴黎最先将咖啡厅作为对话与讨论的场所。之后，在资本主义国家主要城市的大街道上形成“咖啡广场”这一新的消费空间，但是北韩将西方人喝咖啡的行为视为资本主义社会的颓废文化。





据国际咖啡组织发布的报告显示，进入21世纪后，北韩的咖啡进口量大幅增加。1990年到1999年的10年间，北韩年均咖啡进口量不及60公斤装1000袋，但是进入21世纪后，其进口量逐渐增加，到2012年年均进口1.9万袋咖啡。





一般来说，冲一杯咖啡大约需要7克重量的咖啡豆。以此推算，北韩居民人均一年喝7杯咖啡。与20世纪90年代相比，北韩居民的咖啡消费量虽然有所增加，但仅为同一时期韩国人均咖啡消费量的1/40。不论如何，随着咖啡进口量的增加，以平壤等北韩大城市为中心，提供手冲咖啡等各类咖啡的咖啡厅陆续开业。金正恩执政后，北韩咖啡厅的数量急剧增加，到咖啡厅去喝咖啡的北韩居民也随之增加。2012年，北韩媒体报道国务委员会委员长金正恩前往平壤仓田大街新开业的“迎日餐厅”喝咖啡的消息，并介绍北韩内可以喝咖啡的地方。





北韩居民可到餐厅、清凉饮料店、茶室等地去喝咖啡。位于平壤仓田大街的“迎日餐厅”因金正恩携夫人去喝咖啡而名声大噪。听说，这里的咖啡浓郁香醇，令人回味无穷；集餐厅、商店、水上乐园、大众澡堂、美容院、体育馆等于一处，被称为居民便利设施的综合商城内，有家叫做“海棠花馆”的餐厅。





北韩媒体介绍称，位于该商城6层的海棠花馆环境优雅高尚，提供上乘的北韩美食和极具特色的民族风情歌舞表演，并运营出售数十种咖啡、茶饮、果汁和甜点的圆形咖啡店；位于平壤普通江畔的“万寿桥清凉饮料店”外观洗练、气氛优雅，是北韩年轻人经常去喝咖啡的地方；大同江游览船“彩虹号”上也有提供咖啡的“咖啡服务室”。此外，新开业的便利店和餐厅大都出售卡布奇诺、摩卡咖啡等多种咖啡。





近几年来，北韩为促进旅游业发展而开辟多条旅游线路，平壤-元山间旅游线路就是其中之一。从平壤前往元山的路途上有家叫“新坪金刚”的餐厅。该餐厅出售浓缩咖啡、卡布奇诺、摩卡咖啡以及北韩作为对外贸易商品积极展开促销活动的“康翎绿茶”。





2013年，美国专业出售北韩旅游商品的“友利旅行社”在其官方博客以“北韩的咖啡”为题，介绍了平壤市内值得一去的4家咖啡厅。那就是平壤酒店瞭望台咖啡店、大同江畔咖啡厅、居民便利设施“海棠花馆”内咖啡店和顺安机场咖啡厅。





据说，这些地方一杯咖啡的售价为3-4美元。该价格与北韩的物价水平相比虽然很贵，但是北韩高层官员、新兴富豪和谈恋爱的年轻男女经常前往喝咖啡。





北韩高层人士享受的咖啡在开城工业园区建成投产后，开始走向大众化。当时，入驻开城工业园区的韩国企业在福祉层面向员工提供的巧克力派和三合一咖啡，深受北韩员工喜爱，有些员工还偷偷带回家去与亲友分享。就这样过了一段时间后，北韩居民也爱上巧克力派和三合一速溶咖啡。其中，三合一速溶咖啡由咖啡、奶精和糖混合而成，只要倒进杯子里冲热水搅拌即可饮用，且味道浓郁香甜。据悉，北韩居民将三合一速溶咖啡称为条状三合一咖啡，且条状三合一咖啡是公司与奖金一起发放给员工的礼品，也是用来接待客人的饮品。





北韩员工首次面对三合一速溶咖啡时，对其感到十分陌生，但是尝试一口后，立即爱上其香甜美味，而且每天喝上好几杯，甚至有人偷偷带回家去。因此，公司不得不限制员工一天最多喝两杯条状三合一咖啡，并禁止他们把条状三合一咖啡带回家去。之后，韩国产条状三合一咖啡在北韩被视为富有的象征，平壤等北韩大城市的富有人家也开始喝韩国产条状三合一咖啡，并以此招待来访的客人。特别值得一提的是，由于韩国产条状三合一咖啡出现供不应求现象，其售价不断攀升，而且和香烟一样成为用于行贿的物品。





2016年，开城工业园区虽然关闭，但是条状三合一咖啡的人气依然不减，很多北韩居民到集市去购买韩国产条状三合一咖啡，而且出现专门供给三合一咖啡的单帮客。最近，北韩也开始生产速溶咖啡，北韩小网红“YuMi”也曾介绍与三合一速溶咖啡相似的“开城高丽红参咖啡”。此外，北韩妙香世辉合营公司也生产叫做“三福咖啡”的三合一速溶咖啡。





平壤产袋装咖啡“三福咖啡”的包装外形呈北韩居民所说的南朝鲜条状三合一咖啡的形态。据悉，三福咖啡从2016年年初开始在首都平壤及开城、新义州等主要城市流通开来。此外，在2018年发行的北韩商品目录中还有五一综合食品厂生产的速溶咖啡和杯状咖啡。目前，北韩通过其贸易官网大肆宣传开城高丽红参咖啡，并强调在开城高丽红参添加咖啡和牛奶制成的速溶咖啡能提振精神、消除疲劳。





过去，咖啡是北韩部分高层人士享用的饮品。但是今天，人们坐在一起边喝咖啡边开会，并用咖啡招待来访的客人逐渐成为北韩的一种文化，且这种文化正在扩散到一般民众。





我们通过添加咖啡因的饮料种类多寡可以判断咖啡受欢迎的程度。北韩运河大圣食品厂生产速溶牛奶咖啡，五一综合食品厂生产功能性咖啡牛奶等添加咖啡因的多种饮料。由此可知，咖啡在北韩确实很有人气。然而，从谷歌地图上看，平壤市内一些著名的咖啡厅目前处于停业或关闭状态，具体内情不得而知。





分析认为，由于北韩所需的咖啡豆都要从国外进口，如果咖啡豆供应短缺，咖啡厅就不得不停止营业。但是在北韩加快开放边境，并允许外国人入境的情况下，有关当局有可能扩大供应咖啡原料，北韩的食品加工厂也会持续生产添加咖啡因的各种饮料。





“喝杯咖啡吧”这句话带有“稍事歇息吧”、“聊聊天吧”等含义。在天气逐渐变冷的时节，令人想起热腾腾的咖啡，但不知南北韩何时能相互提议对方喝杯暖心的热咖啡。