《漫话国乐》 在松林 / 刮风了 / 借东风

刚过了进入冬季的立冬节气，下周即将迎来下初雪的节气——小雪。在全球气候变暖的大背景下，虽说韩国的冬季正在逐年变短，可对于很多人来说，冬天依然很冷，所以更加想念暖和的天气等温暖的一切。





平时调《在松林》歌颂：“松林里下雪，树枝上皆开了花。为了送给情人，伸手折了一条树枝，但愿情人接到树枝后，松叶上的白雪才融化……”描写了松林里下了雪，松叶上覆盖的白雪好似一朵花。这朵花实在太美，就想折一朵送给情人，只可惜情人还没见到松叶，白雪就会融化的。每当遇到美好的或好看的，人们会不禁想起一个人，不知道大家是不是也有这样的人呢？

平时调《在松林》/ 演唱-梁正元（音）





每逢冬季，人们就会联想到一些小吃。以前，到了冬天的夜晚，小区的胡同里经常可以听到以独特的口气高呼“糯米糕~荞麦凉粉~”等卖特色小吃的小贩的叫卖声，可惜的是如今已经很难见到这些小贩了。不过现在的冬季小吃可是五花八门，多种多样，如在街头的大排档站着吃的鱼丸和鱼丸汤、一旦剥皮就吃到手掌都变黄的又香又甜的橘子、爸爸妈妈下班后买回家的热乎乎的鲫鱼饼、烤红薯、炒栗子等等。有趣的是这些小吃比起独自吃， 一伙人在热乎乎的房间里围坐，边聊天边吃的时候会更加美味。





乐曲《刮风了》是将“刮风了，刮风了~延坪大海上刮起了钱风，好，好啊，好极了……”为开头的民谣《炒栗子打令》以演奏曲形式进行编曲的。延坪大海指位于西海的延坪岛附近的海域，以盛产黄花鱼著称。据了解，到了夏季捕捞黄花鱼时，这一带可以说一半是水，一半是黄花鱼，所以渔民只要出海捕鱼都会满载而归，赚一大笔钱，所以后来的艺人将其描写成海上刮起了钱风。





二弦之弄是由奚琴演奏家组成的乐队。奚琴是张有两条丝弦的弦鸣乐器，乐队用手指拨动或弹拨琴弦来玩弄音乐而取名二弦之弄。

《刮风了》 / 演奏-二弦之弄





盘索里《赤壁歌》中，当曹操率领百万大军南征东吴，孙权便派周瑜和鲁肃对抗曹军。刘备的军师诸葛亮也加盟，齐心协力谋划了击退曹操的战略。





当时曹军和孙权-刘备联军隔江对峙。曹军此前从未经历过水战，而且士兵多的是北方人容易晕船，不适应江上作战，于是曹操就用铁链将战船连接起来，这样不仅减少晃动，还能跑马。擅于水战的东吴却担心敌人规模庞大而很难对付，这时诸葛亮就提出了火攻曹军的计划。但问题是当时正值刮西北风的寒冬，如果长江赤壁以南的联军向以北的曹军射火箭，因西北风不但烧不着曹军的战船，反而会烧到自己。其实机智过人的诸葛亮对此也早已有数，颇有信心地说自己能借来东风，还说在南屏山上筑起祭坛且虔诚地祈祷，就能把西北风换成东南风。从科学的角度来看，人为改变自然风向是不可思议的事情，可古人就相信诸葛亮神通广大，如果是他一定可以改变风向，扭转局面，必会击退曹操的百万大军。