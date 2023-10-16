《漫话国乐》 千年万岁 / 管乐灵山会相 / 三弦六角

对于农民来讲，春季播种后杂草的防除也是一项重要的工作，因为春季杂草也开始萌发，做好除草，到了秋季庄稼才会饱满成熟，所以古人看到农夫懒惰而杂草生长的农田就会调侃说：“蟋蟀也风流”。这里的风流除了寓意增添秋天气息的蟋蟀的叫声，指音乐，还指热衷于玩乐，农民因痴迷于游玩、不务正业而导致杂草丛生。





古时候，家境富裕、社会地位又高，且喜好诗画歌舞、飘逸洒脱、享受风流的贵族，称为风雅人士。不过对于普通老百姓来讲，享受风流被视为倾家荡产的捷径。





国乐中的风流一词则有两个意思，按照不同的乐器编排，分为“丝风流”和“竹风流”。前者指以弦鸣乐器为主的音乐，后者指以竹制气鸣乐器为主的音乐。

丝风流《千年万岁》/ 演奏-许益秀（音）、金相渊（音）、洪锡福（音）等人





古时候，有一种类似社团的空间，叫“风流房”，这是喜好音乐的书生们聚在一起亲自演奏或欣赏音乐的地方，类似于贵族等大户人家的厢房。这里因为空间狭小，只能编排最起码的乐器，笛子则以音量较小的细笛来代替乡笛，演奏曲目通常是《灵山会相》。





《灵山会相》是由“上灵山”、“中灵山”等9曲组成的联曲式器乐曲，演奏时间为1个小时。不过天天演奏同样的曲目会单调乏味，所以经常在《灵山会相》中删掉几个曲子，缩短演奏时间。有时还添加《还入》、《千年万岁》等其他曲子，演奏多样的乐曲。据说，在风流房演奏音乐时，曲目由玄琴演奏家任意选择，所以这类以弦乐为主的风流音乐，叫“丝风流”。





管乐合奏的“竹风流”通常由2个笛子和1个大笒、1个奚琴、1个鼓、1个长鼓等6个乐器组成，这类编排形式，叫作“三弦六角”。在前面已提到古人通常以弦鸣乐器为主的丝风流演奏《灵山会相》，所以还出现了为“三弦六角”变奏的乐曲《管乐灵山会相》，又名《表正万邦之曲》。

竹风流《管乐灵山会相 》中“念佛还入” / 演奏-正农乐会





虽说是“竹风流”，在宫廷演奏的竹风流音乐和民间的竹风流音乐有所不同。在宫廷，当国王或王世子出行或设宴时，作为宫廷舞蹈的伴奏音乐演奏竹风流。在民间的话，通常作为假面舞等传统舞蹈的伴奏音乐或举行巫术时演奏。





在汉阳地区广为流传的乐曲《三弦六角》本来是在花甲宴、官员出巡、射箭或作为传统舞蹈的伴奏音乐广泛演奏的。直到近代，在京畿道地区的村庄巫术——都堂巫术和首尔地区为逝者亡灵举行的荐度仪式中演奏了这首乐曲。令人感到惋惜的是时至如今随着巫术渐渐淡出人们的生活，这类音乐也很难传承下去了。