您听说过“香氛科技”这句话吗？香氛科技作为香氛与人工智能或物联网等数字技术相结合的概念，是利用人工智能或数字嗅觉技术打造香氛组合的调香技术。





新冠疫情爆发后，人们呆在家里的时间增加。因此，香氛企业将重点放在新产品开发上，以在疫情演变成风土病后扩大市场份额。最近，香氛企业陆续推出新产品，销售量也大幅增加。





今年年初，韩国大学生们制作的一款香水成为人们热议的话题。因为该香水包含着一位脱北居民在北韩求学期间和朋友们一起攀登白头山时的回忆。





这款香水将清新的山林香气和淡淡的小草香味完美地融合在一起，让人觉得仿佛置身于山林之中。据悉，北韩也有人使用香水，但是在北韩的文学作品中，却用香水比喻西欧社会的贪腐分子。





在北韩的文学作品中，大都以香水叙述描绘否定情况。举例来说，用“散发出香水味道的人”这句话来比喻西欧社会的贪腐分子，并极力排斥浓郁、迷人的外国香水味道。刊载于《朝鲜文学》2000年8月号上，题为《文明感觉》的文章中，将每天在身上喷法国名牌香水的人刻画为追随美帝的表象，并将散发出特别浓郁的香水味道的人描写成产业间谍。





北韩国务委员会委员长金正恩从执政初期开始就强调国产化的重要性，2015年视察平壤化妆品厂时，指示有关人员将化妆品质量提升至世界级水平。2016年，金正恩强调要在社会主义强盛国家建设中大力提倡自强力第一主义。以此为契机，北韩的文学作品开始极力宣传劳动党出台的重大方针政策。





尽管如此，北韩的文学作品并未反映变化的社会生活景象。如，新兴富豪和中产阶级买江西药水、新德山冷泉、高丽东洋泉水等矿泉水喝，且经常去咖啡厅喝咖啡。此外，随着智能手机用户的增加，通过手机可购买商品的文化逐渐形成，但是北韩的文学作品却对此只字不提。其原因在于特定阶级的消费文化和违背集体主义原则的内容有可能造成社会不和谐。因此，北韩的文学作品通过具有说服力的故事情节宣传党的方针政策。





之后，在以轻工业产品的国产化为主题发表的北韩文学作品中，有一部将散发出浓郁香水味道的男性为主人公的短篇小说。小说中，主人公“正仁”在身上喷了些香水，但是他的女同事“汝静”对“正仁”此举感到失望和愤慨。





“汝静”闻到“正仁”身上的香水味道后，误会他是崇洋媚外、追求虚荣、贬低国货的人。“正仁”可能在身上多喷了些香水，但这无非是为了讨好“汝静”，可结果反而弄巧成拙。由此可见，北韩社会仍对香水持有否定见解。此外，负责化学烫发试剂研发工作的“汝静”研制的试剂异味刺鼻，与“正仁”身上的香水味道形成鲜明对比。





与“正仁”喷在身上的香水味道不同，“汝静”研发的化学烫发试剂发出恶臭味，这意味着北韩产品的质量远不如外国产品。引人瞩目的是，小说中将“正仁”身上的香水味道比喻为技术先进的外国，将“汝静”研发的烫发试剂比喻为技术落后的北韩，并以此强调国产化并非只是以本国的技术研发所需的产品，而是要以本国的技术实力生产出达到世界一流水平的优质产品。





小说中还有“汝静”的母亲将香水喷在女儿的衣服上，以掩盖恶臭味的内容。不论如何，在北韩的文学作品中出现喷香水的内容，意味着北韩对香氛的认识发生了变化。





事实上，北韩国务委员会委员长金正恩执政后的2012年，北韩为提高食品和轻工业产品的质量而成立香料贸易公司，并与法国一家著名香料企业进行技术交流与合作，北韩对香料的需求也随之增加。





进入金正恩时代后，香氛逐渐成为北韩居民享受文明生活的主义因素之一。由于香氛能改变人们的情绪和心境，受到追求生活品质人群的大力追捧，北韩的香氛需求量也逐渐增加，从而形成资本主义形态的消费文化。在此情况下，香氛企业除香水和化妆品外，还推出芳香剂、洁面皂、洗发精、润发乳等添加香氛的产品。目前，北韩在大力扶持不但能除臭，还能抑菌、杀菌的除臭剂产业和使用气味芳香的药物防治疾病的芳疗产业。





据悉，北韩在2021年国家产业美术展上展出了平壤香料厂生产的香水、香氛蜡烛和食用香料等产品。北韩媒体报道称，这是采集北韩各地山野生长的植物的根、茎、叶、花、果实、种子后，在平壤香料厂开发生产的天然香料。





此外，北韩媒体介绍称，平壤香料厂生产苹果香、桃子香、草莓香、五味子香、茵陈蒿香、人参香、松叶香等数十种香料，且这些香料用于生产橘子味碳酸甜水、苹果味糖球、草莓味饼干等食品饮料和春香气化妆品、卧室香水、卫生间香水、洁面皂、洗涤剂等产品。去年10月，北韩对外宣传媒体《我的国家》报道称，平壤香料厂生产的“玉流”品牌系列天然香料和香水产品获得了极大好评。





北韩对外贸易杂志《对外贸易》在2021年1月号上刊载了题为《平壤精油厂》的文章。文章称，位于大同江畔的平壤香料厂研究生产天然食用精油和产业用精油，附属于平壤香料厂的精油研究所为生产使用天然精油的功能性产品而确保优秀的人才和现代化的实验及分析装备，并强调植物群落物种丰富且无污染的北韩天然香料，在国际市场的需求将不断增加。这意味着北韩将全面提升香料工业的技术实力，并与关心天然香料的外国企业加强交流合作，以提高北韩天然香料的附价值，进而使香氛产业发展成为引领北韩经济发展的支柱产业。也就是说，北韩要将其天然香料和香氛产品作为主要出口商品，积极开拓海外市场。





过去，北韩将香水列为奢侈品，并将喷香水的行为视为西欧社会的颓废文化。但是2020年，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道，新义州化妆品厂的工作人员、技术家和工人们最近打造现代化的香水生产线，并公开新义州化妆品厂内部照片。北韩对外宣传媒体《回音》则以“新义州化妆品厂创建全新的香水生产工艺，增加生产10多种香水品种”为题，强调新义州化妆品厂成功找出合理的香调比例。分析认为，北韩之所以如此宣传新义州化妆品厂成功开发调香技术，是为了强调其自力更生、正面突破等政策基调。





香料的国产化与难以依赖进口的北韩经济结构相挂钩。也就是说，北韩在难以进口香料的情况下，在境内建造香料生产厂，不但能加快香料国产化速度，还能生产多种多样的香氛产品。一般来说，人均GDP上升，感觉消费通常会从味觉转向嗅觉，买香水的人也会随之增加，喷香水的行为被视为能够提升魅力、塑造良好形象的一种消费文化。香氛的气味类似于香水，但不同于香水的浓烈，具有镇定、安抚、舒缓等作用。





目前，香氛作为化妆品、洁面皂、洗发精、润发乳、芳香剂等日常生活用品和许多轻工业产品的香料，用途极为广泛。因此，在强调产品功能性的同时，还要以多种不同的香味激发消费者购买欲望。香氛能提高商品的质量，香料能提高食品的风味。因此，香氛、香料产业今后有望带动北韩生活用品及食品产业的发展。





今天，香氛、香料的适用范围还扩大到医疗、娱乐等诸多领域，全球市场规模也在持续增长，但不知遭受国际制裁的北韩将如何促进相关产业的发展。