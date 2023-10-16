《漫话国乐》 珍岛丧舆游戏 / 珍岛挽歌 / 珍岛洗身巫术

有人说：“生活吧，就像今天是末日一样”。其实无人不知“人有生死，树有枯荣”，可在现实生活中，好像很多人似乎忘记自己也免不了一死。





古人一般都在家里过世，这时整个村庄的人就像自己的事情一样和丧主一起办丧事，所以有时候一年好几次，至少每隔几年办一次丧事。由于平时经常接触丧事，古人自然地切身体会到生与死的距离相差不远。珍岛的多侍乐（丧舆游戏）就是从这样的地区文化衍生的文化遗产。





在珍岛地区，出殡前一天村民们聚在丧主家里，通过戏剧等表演安抚逝者灵魂的同时，还安慰家属节哀，这就是珍岛地区独特的殡葬习俗“多侍乐”（丧舆游戏）。这时不仅演奏乐器、唱歌，还表演多少描写男女淫秽嬉戏的戏剧，戏剧以婴儿出生的情节结尾。据说这一情节蕴含着古人的心愿，希望逝者像婴儿一样再次回到这个世界。

《珍岛丧舆游戏》中“盲人登场”/ 演唱-姜俊燮（音）等人





这个世界上不同文化圈的人对待死亡的态度有所不同，对于对待死亡具有严肃性的文化圈的人来讲，在葬礼等场合唱歌跳舞会觉得既陌生又奇怪，不过这是不同文化之间的差别，国人觉得当然的事情，不同文化圈的人可能会感到陌生。珍岛的多侍乐习俗旨在通过戏剧、歌舞等安慰家属节哀，让家属接受突如其来或早已预知的重大变故，借此一伙人一起欢笑一场，有助于缓解家属的悲伤与丧亲的痛苦。





如今用灵车把逝者遗体运到墓地或火葬场，古时候则用丧舆搬运遗体。这时像新娘出嫁时坐的花轿一样，在丧舆上涂上花花绿绿的颜色，以装饰品来点缀，华丽无比，且由好几名青年扛着灵柩出殡，这对于逝者来讲，可以说是今生享受的最后一次奢侈了。出殡时还少不了挽歌，当人们齐心协力扛着丧舆走弯弯曲曲的小路，配合默契尤为重要，这时齐唱挽歌有助于提升团队凝聚力。还有，嗓门好的人歌唱挽歌，唱出人生无常和阴曹地府的审判，跟随的人也会借此反思人生和死亡。

《珍岛挽歌》中“告别歌”、“阿弥陀佛” / 演唱-曹功礼名唱等人





洗身巫术是为逝者的亡灵往生极乐世界而举行的特别的仪式。在仪式中，最先举行客人巫术，求神保佑留下的家属健康长寿，接着行帝释巫术祈求家属的富贵平安后才进入引导逝者灵魂走上黄泉路的环节。在结怨仪式中，巫婆边跳舞，边把一条又长又打结的粗布慢慢解开，意味着为逝者解开心中的怨恨。





在洗身环节，将草席用逝者的衣服卷起来，再盖上锅盖，塑造成象征戴着纱帽的遗体，巫婆把扫帚蘸上用艾草和香草熬出来的水把遗体擦干净，这也寓意着洗净逝者生前的怨恨。最后一个环节为“为逝者铺路”，这时家属在两头紧紧地拉着白色的长布，长布上摆上象征逝者灵魂的纸质丧舆（般若龙船），由巫婆慢慢往前推，将逝者往生极乐世界的道路形象化，让逝者无忧无虑地脱离今生的痛苦，往生极乐世界，也让在场的人放心地送逝者最后一程。

好，节目的最后，请大家欣赏由宋顺丹（音）献给大家的《珍岛洗身巫术》中的洗身环节。