1. 冬天温度低，皮肤裸露的部分，如手、头、颈等，特别容易冻伤，因此要注意这些部位的防寒保温，可以随时摩擦双手和耳朵，洗完后要擦干再出门。

2. 加强皮肤锻炼。强化肌肤运动，增强肌肤适应性，适应寒冷环境。可以做冷水浴、空气浴、日光浴、按摩等，也可以坚持洗冷水澡，用冷水擦身。

3. 适当吃冷的食物。冬季外面的天气虽然寒冷，但是人们穿的衣服往往比较厚，空气干燥，活动量相对不足，很容易造成体内热量无法及时散发，可以选择吃一些“凉”的食物，比如凉菜或性“凉”的食物。

4. 注意补充维生素。如果身体缺少维生素A，皮肤会变得干燥，出现鳞屑，甚至使皮肤出现棘状丘疹，因此冬季宜多吃一些富含维A的食物，如猪肝、禽蛋、鱼肝油等。也可以经常食用芝麻、黄豆、花生等，这些食物中含有亚油酸类的不饱和脂肪酸。

5. 注意保湿，防止干燥。冬天洗澡要注意四忌：不要用过烫的水、不要用碱性太强的肥皂。不然，很容易破坏皮肤表层皮脂，让皮肤更加干燥，容易瘙痒。在洗完澡后，可用一些甘草油、止痒霜、润肤膏等，使肌肤保持湿润，防止皮肤干燥。

6. 喝养生汤。饮汤是一种健康的饮食方式，不但可以帮助身体补充津液，还有强身健体、抵御严寒的功效。餐前最好喝一小碗汤。冬天的健康汤通常选用山药、萝卜、藕片、白菜、豆腐、番茄和鱼肉。

（*畅听友提供）