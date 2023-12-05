金唱片奖音源、唱片、新人奖入围名单公开 颁奖典礼于印尼举行

第38届金唱片奖（Golden Disc Awards）部分入围名单于4日公开。

此次公开的入围奖项分别为数字音源本赏、唱片本赏以及最佳新人奖。入围对象是在去年11月中旬至今年11月初发行的音源和唱片中，根据评选、量化结果选出。颁奖典礼将于1月6日在印度尼西亚雅加达举行。这也是金唱片奖第五次在海外举行颁奖典礼。去年（第37届）举办地为泰国。

此次公开的详细入围名单如下：

数字音源本赏：(G)I-DLE、aespa、AKMU（乐童音乐家）、DK（DECEMBER）、FIFTY FIFTY、H1-KEY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NewJeans、STAYC、朴宰正、夫硕顺、SEVENTEEN、WOODY、林英雄、田柾国、朴智旻、JISOO（金智秀）、太阳。

唱片本赏歌手：(G)I-DLE、aespa、Agust D、ATEEZ、ENHYPEN、EXO、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT、NCT 127、NCT DREAM、NMIXX、Stary Kids、TREASURE、TWICE、ZEROBASEONE、SEVENTEEN、田柾国、TOMORROW×TOGETHER。

最佳新人奖：BOYNEXTDOOR、EVNNE、FIFTY FIFTY、PLAVE、RIIZE、ZEROBASEONE、LUN8、n.SSign、黄英雄。