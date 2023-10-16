《账单》 - 李善熙

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我希望我的丈夫被车撞到，或者被惊了的马踢到，因此失去一条腿。这是因为七个月前，我失去了一条腿，变成了一个不完整的人。我只有一条腿，而丈夫有两条的话，我们之间的平衡一定会被打破。不管是什么时候，失去平衡都是不完整的。









怀疑的种子一旦种下便迅速发芽。





我可以肯定，这么晚了还系上新领带匆匆出门的丈夫，是在为了得到其他女人更多的欢心而绞尽脑汁。





他丢下一句很快就回来的话，前所未有地匆忙出去了。我不由自主地想站起来，腿却不听使唤，只好把身子靠在墙上。





像野草般滋长的疑心无视我的一切，让我发狂。我所有的教养、努力积累起来的自尊和体面，还有我和他之间的信任都被无视，最终得出这样的结论：





“我丈夫系上新的领带，去见一个双腿健全的女人了。”





의심은 도둑고양이와 같다.





그 새 넥타이를 맨 남편이 이 밤에 내가 아닌 다른 여인에게

좀 더 많은 호감을 사려고 온갖 지혜를 짜내지 않으리라고 누가 보장할 것인가.





그는 두어 마디 다녀온다는 말을 마치고 전에 없이 급하게 나가 버렸다.

나는 나도 모르게 벌떡 일어나려고 했으나

다리가 말을 듣지 않아 그냥 벽에다 몸을 기대버렸다.





도둑고양이와 같은 의심은 내 모든 것을 무시하고 나를 미치게 했다.

내 모든 교양이 애써 쌓아오던 자존심과 체면

그리고 그와 나 사이에 굳게 받들던 믿음을 무시하고

끝끝내 이러한 결론을 만들고야 말았다.





‘남편은 새 넥타이를 매고 두 다리가 성한 계집을 찾아갔다.’









主人公失去的一条腿象征着在婚姻制度下的她面临的困境和失去的自由。这部作品中批判的对象并不只是她的丈夫，而是即使跟善良的男性结婚，女性也会被家庭或结婚制度所束缚，受到伤害，从而失去自己的现实。因此只有得到丈夫的生命而不仅仅是一条腿，收支才算平衡。这并不是极端的报复心或愤怒，而是通过冷静的计算得出的结论。也就是说，只有得到丈夫的一条腿或生命这种程度的补偿，夫妻关系才变得平等，恢复两人之间的均衡，这个现实才算是合理的。即使不是像主人公这样遭遇事故，在20世纪30年代的婚姻制度中，女性和男性地位上的均衡很容易被打破。所以主人公说那账单不仅仅是自己的，而是所有妻子的账单









夜已经很深了。炉灶里的火已经熄了很久，实在冷得受不了了。看来无论如何我也得躺到那张木床上去了。离开家后已经有七个晚上没合眼，但却丝毫不觉得疲劳。这大概就是奇迹吧。





我还没有杀人就来到了这里。没能拿到该拿到的，就这样束手无策地瘫坐在地是所有妻子的弱点，都不过如此。





我还会继续在这里待下去，直到我的账单得到结算。





我喜欢这片土地。喜欢这里有马贼，喜欢这里野猪撕咬死去孩子尸体的故事，喜欢这里死亡般的孤独。.





밤이 어지간히 깊어진 모양이다.

스토브에 불이 꺼진 지 오래여서 추워서 견딜 수 없다.

아무리 잠이 아니 와도 저 나무 침대 속으로 들어가야 할까보다.

집을 떠나 일곱의 밤을 뜬 눈으로 새워도 조금도 피로를 모르겠다.

기적이란 아마 이따위겠지.





나는 아직 살인을 하지 않은 채 이곳으로 왔다.

받을 것을 다 못 받고 그대로 주저앉는 것이

모든 아내 된 자의 약점이요, 애교인 모양이다.





나는 얼마 동안 이곳에 더 머무를 것이다.

내 계산서를 완전히 청산할 때까지 이 땅에 더 있을 것이다.





이 땅은 마적이 있어서 좋고

돼지가 죽은 아이 시체를 물고 뜯어먹는다는 이야기가 있어서 좋고

죽음 같은 고독이 있어서 좋다.









作者 李善熙（이선희 1911年~未详） 咸镜南道咸兴郡人。1934年发表短篇小说《不夜女人-街灯》（불야여인-가등）步入文坛。