传统市场内经常可见大声吆喝，招揽客人的商贩，有些商贩让客人免费品尝他们亲手制作的糕点，讨价还价更是到传统市场去购物的一大乐趣。但是大型超市和网络购物商城的出现，使得传统市场逐渐失去了竞争力。因此，韩国各地的传统市场都在推进升级改造。





提及北韩的市场，我们首先会联想到“集市”。从食品到各种生活用品一应俱全的集市可说是北韩市场经济的根基。但是近几年来，北韩在各地开设了许多“正式市场”。那么，集市和正式市场有何不同呢？





北韩的集市可说是总括性的。北韩所谓的胡同市场、蚱蜢市场、零售市场，乃至公设市场都属于集市的一种类型。20世纪90年代中期，北韩面临严重粮荒和经济危机，配给制度趋于崩溃。因此，北韩为克服严重粮荒和经济危机而进行“苦难行军”。在此过程中，北韩各地形成民众进行易货交易和买卖粮食及各种生活用品的集市。





进入金正恩时代后，北韩对各地集市进行全面整顿，2003年出台所谓的综合市场政策，在各地开设具备一定的空间面积和设施条件的市场，并以在市场做生意的商贩为对象征收市场营业税或摊位税费。





1991年，苏联解体等东欧社会主义国家崩溃后，北韩难以获得外部援助，且连年遭受水灾或旱灾等自然灾害而无法维持配给制度。“苦难行军”时期，因国家停止提供粮食配给而处于生死边缘的北韩居民自发性地在特定场所进行易货交易或买卖粮食和各种生活用品。这样形成的集市，其规模变得越来越大，并成为北韩居民的生活中不可或缺的交易平台。





2003年北韩开设“综合市场”后，市场被区分为得到官方认可的市场和没有得到官方认可的市场。“正式市场”是得到官方认可的市场，“集市”是没有得到官方认可的非法市场。正式市场必须具备一定的空间面积和设施条件，且在这里做生意的商贩要缴纳营业税或摊位费，但是集市并非如此。因此，让集市具备一定的空间面积和设施条件，并赋予“综合市场”名称使其合法化，以征收市场商贩营业税或摊位费的正式市场呈增加趋势。





从谷歌卫星地图上看，北韩境内有400多个市场，其面积相当于首尔汝矣岛的三分之二。平壤市各区域至少有一个公设市场或综合市场，其他城市有四到五个，郡单位的农村地区有一到两个市场。特别值得一提的是，市场内都设置了卫生间、物流仓库、市场监管所、自行车停放处等设施。





以2022年为基准，北韩境内共有414个正式市场。其中，平安南道有65个，咸镜南道有48个，咸镜北道有46个，平壤市有30个等，北韩一级行政区的平均市场数为45.5个。





据悉，有些集市在经过整顿规范后使用某某市场名称，所有市场面积较2016年增加10.7万平方米，各市场平均面积相当于首尔蚕室棒球场的三分之一，而北韩最大的正式市场是位于咸镜北道清津市的水南市场。





从谷歌卫星地图上看，水南市场的面积约为首尔东大门市场的两倍。以2019年为基准，水南市场内设有1.7万多个摊位。也就是说，市场商贩约有1万7千多人。水南市场所在的清津市邻接罗先、会宁、茂山、惠山等与中国交界的边境城市，而且是通往内地的交通枢纽。因此，通过边境城市运入北韩的物资大都聚集于水南市场。





水南市场的最大优势在于位处离中国和俄罗斯边境不远的口岸城市清津的中心部位。过去，清津有个离市区很远的青岩市场，这让居民们感到极大不便。因此，清津市政府就在市中心新开设了水南市场。





占地面积达3万多平方米的水南市场内设有工业用品市场、肉类及水产品市场、二手服装市场、杂货市场等多个专业市场。其中，服装市场与拥有北韩最大服装生产基地的平安南道平城市玉田市场并肩而论。与此相比，在最短时间内取得成功的正式市场是惠山市场。





20世纪90年代以前，惠山是个落魄的城市。进入90年代后，因粮食配给失灵，人们不得不依赖集市生活。位于两江道北部的惠山市，隔着鸭绿江与中国吉林省相望，且流经此处的鸭绿江宽度较窄，是个走私的好地方。因此，90年代中后期开始，走私物品大量涌入惠山，并通过惠山市场销往北韩各地。以此为契机，惠山成为北韩发展最快的城市之一。





惠山市场所在的两江道惠山市是位于鸭绿江上游的边境城市。惠山市隔着鸭绿江与中国相望，且江的宽度较窄，是个走私的好地方。因此，很多商人将走私物品保存在集市附近的秘密商店或秘密仓库里，并以北韩各地集市商人为对象，积极地展开营销活动。此外，北韩大力推进三池渊市全面改建工程为惠山市场注入了新的活动。





三池渊市全面改建事业让惠山市场获益匪浅。北韩在国家层面推进大规模建设事业时，各地区的资金和物资将用于该建设事业，三池渊市全面改造事业也是如此。惠山市离三池渊市很近，且城市规模比三池渊市大得多。因此，投入三池渊市的部分建设资金进一步促进惠山市场的繁荣，惠山市也取得同三池渊市一道发展的效果。





位于白头山东南方的两江道三池渊是已故北韩国家主席金日成展开独立运动的地方，也是已故国防委员会委员长金正日诞生的地方。被北韩宣传为革命圣地的三池渊是金正恩执政后开始受到国际关注的。





2016年，在北韩国务委员会委员长金正恩主导下，以建设世界级水平的国际旅游特区为目标着手推进三池渊郡开发事业后，将人口不及4万的三池渊郡升格为市，并且铺设了连接两江道惠山市和三池渊市的铁路。北韩为促进金刚山旅游业发展而铺设惠山至三池渊铁路后，访问惠山市场的游客大幅增加，这为惠山市经济发展起到了积极作用。





此外，位于毗邻中国丹东的北韩最大贸易、流通、商业城市新义州，扮演中国进口商品流通窗口角色的“南中洞市场”；出售高价进口商品的平壤市“统一大街市场”和“中区域市场”也是代表北韩的正式市场。那么，北韩居民如何能在正式市场做生意呢？





正式市场的商贩必须办理登记，且条件较为苛刻。举例来说，必须要有赡养或抚养的家属，年龄也有限制。此外，一名商贩只能拥有一个摊位，但是一个摊位的面积不到一平方米，难以摆放很多东西。因此，有些商贩借用亲友名义多买一两个摊位。





以一人一摊位为基准，北韩正式市场的商贩超过110万人，这大约占北韩人口的4.7%。据推算，2020年北韩在全国各地正式市场征收的税额达2.9亿美元。





北韩各地区的正式市场都在该地区党政机关的管辖之下。举例来说，位于清津市水南区域的水南市场在水南区域党政机关的管辖之下。各地区党政机关将其税收的一部分上缴中央，其余大部分用于该地区基础设施建设等方面。因此，对当地政府来说，市场是非常宝贵的资产和财政来源。问题是，在国家财政极度困难的情况下，大多数北韩居民不得不依赖市场生活。





近几年来，北韩在积极推进正式市场的现代化，有些市场足可与百货商场相媲美。目前，正式市场已然成为北韩经济活动的中心，且中央和地方政府都在政策层面给予大力扶持。因此，今后在北韩国民经济中将扮演举足轻重的角色。