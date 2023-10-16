一、总是没精神，两个动作帮你改善：

1. 俯仰扩胸。双脚打开与肩同宽，双手抱肩，身体微微下俯，双手打开，身体向后展，扩胸到最大。连起来持续做，每次做8组，一天做3次。

2. 梳抓头部。双手打开，食指微曲，十指指腹放在头部，从头顶开始，向两侧和前后进行弹性抓握。每次1分钟，每天做6次。

二、天天伏案办公，一把椅子来放松：

1. 懒猫弓背。手扶椅背，吸气时身体做弓背动作，呼气时伸展，感受到牵拉感即可。10次一组，重复2组到4组。

2. 扶椅拉伸。单腿站立，一只手扶椅背支撑，另一只手抓同侧足背，保持20秒后换另一侧。重复2组到4组。

3. 二郎腿拉伸。单腿放在另一条腿上呈4字型二郎腿，身体向前压，在臀部感受到牵拉感的位置保持20至30秒，同时深呼吸。完成3次到5次，然后换另一侧。

4. 敬礼运动。坐在椅子上，双手抱胸，两脚张开比肩膀稍宽，膝盖弯曲呈90度，吸气，慢慢吐气，上半身往前倾，停5秒，上半身再慢慢抬起。

三、两个简单动作放松颈部肌肉：

1. 按摩颈部和头部交界的位置。把手放在此处肌肉的位置，用打圈或按压的方式进行按摩，60秒为一组，每次做3到5组。

2. 按摩胸锁乳突肌。我们转头，脖子上两条非常凸起的肌肉就是胸锁乳突肌。沿着它的走向进行一定程度的放松按摩，可以缓解颈部肌肉紧张，60秒为一组，每次做3到5组。

（李*武听友提供）