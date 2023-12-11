LE SSERAFIM透露《Perfect Night》打歌节目夺冠感受

LE SSERAFIM凭借英文单曲《Perfect Night》在打歌节目中夺得冠军。

LE SSERAFIM出道以来发行的第一首英文单曲《Perfect Night》于9日在MBC打歌节目《秀！音乐中心》中获得冠军。对此，LE SSERAFIM所属经纪公司SOURCE MUSIC表示：“《Perfect Night》发行（10月27日）已经1个多月了，加之是在没有出演节目的情况下就夺得了冠军，表现亮眼。”

LE SSERAFIM则表示：“非常感谢《Perfect Night》在打歌节目中首次夺冠。很高兴的是这首歌公开已经一个多月了，依然深得大家的喜爱。但愿大家在这首歌的陪伴下度过完美的岁末年初。在此尤其感谢FEARNOT（粉丝），我爱你们。”

最近，在ATEEZ、泰妍、EXO、Stray Kids、aespa等顶级歌手和组合陆续回归的情况下，LE SSERAFIM凭借英文单曲《Perfect Night》在音乐节目中获得冠军，实属不易。

之前，《Perfect Night》登顶音乐平台Melon实时榜、日榜和周榜等，LE SSERAFIM成为第一支凭借英文单曲成就三冠王的女团。