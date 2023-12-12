BTS全员集合 为金泰亨、金南俊入伍送行

防弹少年团（BTS）7名成员全员集合，为金泰亨（V）、金南俊（RM）入伍送行。

11日，金泰亨与金南俊进入新兵训练营，防弹少年团全部7名成员全部来到入伍地点，送别两人，包括第二天即将入伍的朴智旻、田柾国，以及正在服役申请假期来到现场的金硕珍（JIN）、郑号锡（j-hope）和闵玧其（SUGA），显示出成员间的深厚友情。当天，防弹少年团的官方社交媒体账号中，也上传了成员们在入伍现场的合照，其中金硕珍和郑号锡身着迷彩军服，十分吸睛。金硕珍也在个人社交账号中上传了合照，并亲切地写道：“不要受伤，要小心身体，我的宝们。”

入伍当天，金泰亨和金南俊也通过社交媒体与粉丝们暂别。金泰亨在粉丝互动平台中发表的长文中表达了对歌迷的不舍，他写道：“我会非常想念大家的。其实其他的都还好，只是暂时不能和粉丝们在一起，让我感到非常可惜，见不到A.R.M.Y.我很难过。”金南俊也发文表达不舍，同时他也鼓励自己和歌迷称：“说长也长，说短也短的18个月，我相信会成为我们获得全新灵感和认知的时间。”

金泰亨、金南俊入伍翌日（12日），朴智旻和田柾国也将入伍，成为防弹少年团最后两名入伍的成员。预计防弹少年团最快将于2025年下半年以完整体形式回归。