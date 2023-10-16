ⓒ ALIEN COMPANY

职业：演员

生日：1980年5月10日

出生地：京畿道龙仁

身高：182cm

血型：O

学历：世宗大学电影艺术专业

出道：电影《放学后的屋顶》（2006）





李茂生2006年参演电影《放学后的屋顶》出道，当时在片中担任小配角的他，将这部电影视为自己人生的新起点，据说为此他还自掏腰包请自己的亲朋好友到影院观影。李茂生是高三时确定自己的演员理想的，当时他为报考表演类院校，在表演高考培训班拼死学习两个月，最终如愿合格。李茂生出道后相当长一段时间都在影视剧中担当绿叶，而配角角色的多样性，也成为他磨练演技的客观优势，让他逐渐成长为一名实力派演员。他曾在2019年一年内连续参演了《成为王的男人》《春夜》《60天，指定幸存者》《请融化我》等四部电视剧，每一部中的角色类型都各不相同，但他都凭借扎实的演技，为观众留下了深刻印象。如今的李茂生，能够刻画诸如《夫妻的世界》中“金医生”一样的智慧暖男形象，也能够精准演绎《黑暗荣耀》中的极端神经质的狂魔“姜永天”，角色类型跨度之大，让观众见识到了他无所不能的表演本领。





主要代表作品：

·电视剧

《大指挥家》（2023）

《黑暗荣耀》（2022）

《清洁工》（2022）

《三十九》（2022）

《静海》（2021）

《夫妻的世界》（2020）

《请融化我》（2019）

《60，指定幸存者》（2019）

《春夜》（2019）

《成为王的男人》（2019）

·电影：

《市民德熙》（2024）

《露梁：死亡之海》（2023）

《后悔（不露脸的老板）》（2019）

《机器人SORI》（2016）

《火热的服务：一个残忍的理发师》（2015）

《受害者》（2014）

《铁岩溪谷的血斗》（2012）