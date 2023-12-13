市民德熙(시민덕희)

导演：朴英珠

主演：罗美兰/孔明/廉蕙兰/朴炳垠/张允柱/安恩贞

类型：剧情

片长：113分钟

上映日期：2024年1月日

其他片名：Citizen of a Kind





剧情概要：

生活达人德熙（罗美兰饰）经营的洗衣店发生了火灾，为此德熙四处打听贷款。一天，德熙使用的银行的职员在民（孔明饰）打来电话，向其推荐了一款合理的信贷商品，并且声称若想贷款需要先缴纳各项手续费，谁知这一切都是骗局，已经付了钱的德熙犹如遭到晴天霹雳。德熙失去了全部家产，即将和孩子流浪街头之时，在民又打来电话，而这一次不是行骗，而是求救！求助警方无果的德熙，为了营救在民，也找回被骗的财产，集合几名各怀绝技的女同事，决定亲自前往中国青岛探案。





相关花絮：

《市民德熙》饰青年导演朴英珠执导的商业电影处女作。影片根据真实事件改编。导演筹拍电影时很清楚，经历过电信诈骗的普通市民除了愤怒和委屈外，通常也会在内心深深自责，怪自己像傻瓜一样会上当，于是导演就希望通过添加喜剧滤镜的“市民自救”的桥段，让诸多电信诈骗受害者走出自责的阴影。同时她也认为，这是一部女性小人物英雄题材电影，影片中除了罗美兰饰演的主角德熙外，由廉蕙兰、张允柱、安恩贞等演员饰演的角色也都是坚强不屈的人设，这一点也营造出了痛快的爽剧效果。根据剧情需要，片中有大量中国戏份，但拍摄当时因疫情尚未解除，因此无法前往中国取景，于是导演也在韩国打造了一个青岛，力求让剧情更加逼真。演技派廉蕙兰在片中饰演一名中国朝鲜族女性，因此她也有大量中文戏份，成为影片的又一看点。