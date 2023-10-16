北韩权力阶层对精品的喜好程度

今年10月24日，4名北韩居民乘坐小型木船越过韩半岛东海北方界线投奔韩国。他们在接受韩国政府有关部门联合审讯时说，因肚子太饿，为活命而来。也就是说，他们因饥饿难忍而冒着生命危险投奔韩国。





北韩当局通过媒体大肆宣传今年五谷丰收，但事实可能并非如此。不论如何，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，其一家人在出席公开活动时都穿戴精品。





去年11月18日，金主爱随父亲金正恩观摩洲际弹道导弹试射，首次在公开场合露面。之后，她经常同父亲金正恩一道出席公开活动，今年3月观摩“火星-17”型洲际弹道导弹试射时身穿法国精品童装而成为人们热议的话题。





北韩国务委员会委员长金正恩的女儿金主爱3月16日观摩洲际弹道导弹试射时穿在身上的外套是法国精品品牌克里斯汀·迪奥的童装。当时，金主爱身穿带有帽子的黑色外套，将照片放大可看到迪奥产品独有的方形和菱形重叠花纹，与迪奥儿童带帽羽绒外套相一致。在迪奥官方网站，该产品售价约为1900美元。





金正恩的胞妹、北韩劳动党副部长金与正今年9月访问俄罗斯飞机制造厂时手上拿着的是售价近1000万韩元的法国名牌精品包。其实，金正恩一家采购精品并非是近来发生的事情。





北韩国务委员会委员长金正恩是瑞士表狂热爱好者。他青少年时期曾在瑞士伯尔尼留学，对瑞士表拥有渊博的知识。据悉，金正恩还经常购买劳力士等瑞士名表，并将其作为礼物送给北韩高层官员。





分析奢侈品消费趋势的中国数字媒体《精日传媒》报道，北韩国务委员会委员长金正恩的夫人李雪主对海外精品情有独钟，她最喜欢的手表品牌是摩凡陀。摩凡陀作为高级手表，20世纪20年代被美国纽约现代艺术博物馆收藏，在世界钟表史上首次获此殊荣。金正恩和李雪主在公开场合曾佩戴过摩凡陀情侣手表。





金正恩从执政初期开始就喜欢佩戴售价超过2亿韩元的百达翡丽和摩凡陀、万国表等瑞士名牌精品手表，他的夫人李雪主喜欢穿戴欧洲精品服饰、精品包以及精品项链等装饰品。





2021年，金正恩计划在平壤市中心普通江畔建造高档阶梯式联排住宅赠送给为国家作出卓越贡献的人才后，每在出席重要活动时将奢侈品作为礼物送给干部等，通过赠予高级住宅或奢侈品的方式来换取对自身的忠诚。如此这般，金正恩将所谓的“礼物政治”用于统治北韩的手段之一。





今年9月访问俄罗斯的北韩外相崔善姬手上拿着的则是意大利名牌精品鸵鸟皮包。该鸵鸟皮包作为已经停产的稀有皮包，目前在二手交易平台上的售价超过一万美元。





2006年，联合国安理会通过第1718号决议，禁止成员国向北韩出口奢侈品。2016年，瑞士政府对北韩实施单独制裁，其中包括禁止向北韩出口金正恩钟爱的瑞士名表。在此情况下，海外精品是如何流入北韩的呢？





联合国安理会以2006年通过的第1718号决议为首，禁止向北韩出口奢侈品。在此情况下，北韩国务委员会委员长金正恩空运到俄罗斯乘坐的专用防弹轿车梅赛德斯-迈巴赫因违反安理会制裁决议而多次受到指责。





其实，国际社会难以阻止奢侈品流入北韩。很多海外精品由北韩派驻外国的贸易代表部职员或其夫人以及外派劳工在当地直接购买后带回北韩，中国的贸易伙伴有时会将精品作为礼物送给北韩的贸易伙伴。据悉，北韩女性大都喜欢香奈儿香水，最近还形成有钱人家在谈论婚事时相互交换精品的新风气。





奢侈品采购目录通常由辅佐金正恩筹措统治资金和所需物资的书记室旗下“劳动党39号室”确定后，下令派驻欧洲国家以及与北韩友好国家的外交官员、贸易办事处职员直接带回北韩。以今年7月为基准，北韩从中国进口的奢侈品总额达4064万美元。这意味着除金正恩一家外，北韩新兴富豪“钱主”等有钱人家的精品需求大幅增加，且在北韩百货商店内陈列着许多海外名牌精品。





北韩各市、道行政区都有百货商店，平壤市就有平壤第一百货商店、平壤第二百货商店、平壤站前百货商店、平壤儿童百货商店、东平壤百货商店等10多家百货商店。经翻修工程后2019年8月重新开业的平壤大城百货商店具备劳力士、欧米茄、天梭等名牌手表和香奈儿、菲拉格慕等精品品牌，还出售耐克、阿迪达斯等休闲运动装和飞利浦电视机、西门子滚筒式洗衣机等高档家用电器。此外，负责为金正恩筹措外汇资金和采办奢侈品的书记室旗下“劳动党39号室”运营的乐园百货商店也大量具备香奈儿、迪奥、兰蔻等海外名牌精品。





其中，平壤大城百货商店和乐园百货商店是出售奢侈品的主要窗口。百货商店内的休闲运动装专区出售耐克运动鞋，从旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》去年刊载的大城百货商店照片中可以看到香奈儿化妆品和戴森吸尘器。如此这般，北韩的百货商店出售海外名牌精品，意味着具有足够经济能力的人士及其家属对精品的购买欲很强。





不论如何，北韩的市场化程度有所提高，贸易量也有所增加。在此过程中，不少人积累财富，并出现名为“钱主”的新兴富豪。他们到国外去谈生意的时候，总会买些名牌精品带回北韩，并在北韩引领精品消费潮流。据悉，北韩的钱主都到百货商店去购物，而且是购买精品的主要顾客。进入21世纪后，手机在北韩逐渐普及开来，目前大多北韩居民使用智能手机。特别值得一提的是，北韩居民的手机换机周期逐渐变短，有些人在手机没坏的情况下也会更换性能更卓越、功能更丰富的新款手机。





20世纪90年代中后期，北韩面临严重粮荒和经济危机，粮食配给制度也随之崩溃。因此，北韩为克服严重粮荒和经济危机而进行“苦难行军”。在此情况下，北韩各地居民为养家糊口而自发性地形成进行易货交易和买卖生活用品的集市，从而衍生出通过集市积累财富的新兴富豪“钱主”。





制造业、服务业、贸易业、建筑业等，在各种行业积累财富的“钱主”，一人携带3-4台手机，住在高层公寓楼里，并经常购买名牌精品和奢侈品。他们不顾一般民众的视线和感受，想买什么就买什么，这进一步突显北韩消费两极分化。





北韩粮食严重短缺，贫困阶层买不起价格飙升的粮食。此外，随着城市化进程的加速，城乡收入差距进一步扩大。据悉，北韩城市居民购买大米的人数有所增加，但是直接种植大米的农村居民连玉米都吃不起。这表示市场化加大了城乡贫富差距。





联合国粮食及农业组织在今年3月发布的一份报告中，将北韩分类为处于粮食不安全状况的国家。但是权力阶层和通过市场经济活动积累财富的北韩居民却享受丰足的生活。





目前，位于平壤的高档寿司餐厅和意大利餐厅生意兴隆，品尝咖啡师直接调制的各种咖啡和冰沙、华夫饼等的咖啡厅也人气兴旺。此外，通过北韩官方媒体可以窥视北韩权力阶层对精品的喜好程度。那么，一般民众对此有何感受呢？





北韩民众在电视上看到权力阶层穿戴华丽昂贵的名牌精品后，内心肯定会感到不满，但是在目前的体制下不敢在众人面前吐露心中不满。苦难行军后，市场化进程加快，贫富差距也随之加大。在此情况下，贫困阶层无不感到不满。问题是，他们长时间积累的抱怨和不满会给北韩体制造成一定程度的负面影响。





据悉，今年1月至7月北韩已发生240多起饿死事件，但是权力阶层和新兴富豪等富裕阶层却在享受丰衣足食、豪华奢侈的生活。因此，北韩领导班子必须意识到贫富两极分化的严重性，为缩小日益扩大的贫富差距作出积极努力。