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职业：演员

生日：1991年4月14日

出生地：京畿道安山

身高：165cm

血型：B

学历：首尔艺术大学表演专业

出道：三星Galaxy Gear广告（2015）





金容智凭借极具辨识度的外貌，最初受到了广告商的青睐，她接拍过三星Galaxy、赫拉、起亚、新韩信用卡等一线企业的广告，成为最抢手的广告模特。金容智是个热爱自由的人，最初从事模特工作时，也并未加入过一家经纪公司。她中学时曾到加拿大留学，再加上她的容貌酷似混血儿，让很多人以为她是外籍艺人，但令人意外的是，她并没有半分外国血统。金容智曾考虑学习厨艺，但在父亲的建议下，她大学的专业选择了表演，起初对表演只是出于好奇，但接触之后，她对表演愈发热爱，也让她发现了自己新的潜能。她的第一部影视剧作品为《阳光先生》，导演起用她也是因为看到了她身上的“自由感性”，这一特质也让金容智焕发出与众不同的气质，从而在不同类型的作品中，凭借演技塑造出一个又一个最令观众难忘的“金容智”。





主要代表作品：

·电视剧

《九尾狐传1938》（2023）

《命定之人》（2022）

《九尾狐传》（2020）

《国王：永远的君主》（2020）

《所有的谎言》（2019）

《WATCHER》（2019）

《阳光先生》（2018）

·电影：

《DOOM DOOM》（2022）





获奖经历：

亚洲明星盛典 Focus演员（2018）