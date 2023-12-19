a f g《首尔之春》观影人数破900万 黄政民泪洒光州影院

电影《首尔之春》上映以来票房一路保持领先，观影人数已突破900万。

17日，黄政民、郑雨盛、李星民、朴解浚、安世豪、金成钧等影片主演及导演金成洙一行前往光州市进行观影问候。黄政民与金成钧因行程原因原本会缺席光州的观影问候活动，但当天上午决定前往光州，与主创一行汇合。

黄政民在某一场观影问候现场说：“首先要说声抱歉。也非常感谢大家喜欢这部电影。电影去年2月开拍，历经7个月杀青。我是怀抱着使命感接下了这部电影。”不料黄政民突然哽咽，并将话筒递给了身边的李星民。

接过话筒的李星民说：“我能理解他的心情。因为我们做了同样的事情。我们参加了超过200场观影问候活动，离那不敢想象的数字‘1000万’也越来越近。从准备拍摄，到如今站在第203场问候活动现场，让我百感交集。看到黄政民流泪，此刻我也非常激动。”而黄政民在李星民讲话时，也一直低着头抑制情感，后又转身面向银幕拭泪。这一幕也让现场观众动容。

当天的光州观众手举写有“希望《首尔之春》来到光州，盼了43年”、“天呐，真心感谢你们能来光州”、“虽抱憾流泪，却也是意义非凡之春”等字句的手牌，欢迎主创人员的到来。

《首尔之春》的观影人数于18日上午11时许突破了900万人次，较《阿凡达：水之道》《光海：成为王的男人》《王的男人》等“千万级”影片突破900万人次时更快，极有可能成为又一部观影人数超过1000万的国产电影。目前影片在CGV的好评率高达99%，在乐天影院和MEGABOX中的评分也分别高达9.6分和9.7分，NAVER中的观众打分也高达9.59，成为今年观众最满意的影片之一。