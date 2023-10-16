《我们的爸爸》 - 金江

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今天不知为何感到格外辛苦。为了每两周一次生成健康的精子，不仅要保持禁欲生活，每天还要吃两个鸡蛋是最基本的要求。另外每天至少要有一餐摄入动物性蛋白，每天还必须运动一个小时以上。除了取精的那天和第二天，要做到滴酒不沾。





“我们的爸爸”捐出的精子能否用到“我们的家族”项目中，是要经过严格筛选的。每年续约的时候，都要接受另外的感染和基因检查。即使是健康的身体，也不一定能总能生产健康的精子。每次采集都会对精子的数量、活动性和生存性以及形态进行检查，只有通过国家规定的要求才能被认定是可用的精子。而且只有提供了可用精子，才会有钱打入账户。









我一边在货架之间走来走去，一边观察着他。跟我像吗？真的吗？不太高的鼻梁和厚厚的下嘴唇、没有双眼皮的眼睛和稍微有些凸出的下巴、向右歪斜的不对称的脸……的确很像。而且他也咬指甲，习惯也遗传吗？我的心砰砰直跳。他是“我们的孩子”吗？他的名牌上写着的名字是“金哲洙”。金哲洙？现在哪家父母会给孩子起名叫“哲洙”呢？这不是一般人的选择，这么显而易见的姓和常见老套的名字。





진열장과 진열대를 오가며 녀석의 얼굴을 살펴본다.

닮았나? 정말? 높지 않은 코와 두툼한 아랫입술,

쌍꺼풀 없는 눈, 약간 튀어나온 턱,

오른쪽으로 틀어진 비대칭의 얼굴, 닮았다.

게다가 녀석도 손톱을 물어뜯고 있다.

버릇도 유전되나? 가슴이 쿵쾅거린다.

녀석이 ‘우리 아이’가 맞을까?

이름표에 써있는 이름은 김철수다.

철수라니.

요즘 아이 이름에 철수라는 이름을 붙이는 부모가 있을까.

흔한 선택은 아니다.

뻔한 성에 뻔한 이름이다.









即使在权力甚至能掌握人类生命的这个可怕的时代，也存在着一个希望。这部作品所表现出的这小小的希望，就源于人与人之间的情感纽带。主人公听到便利店兼职生长得像自己的话之后，不知不觉地走向了便利店。但其实他们俩没什么相似之处，脸不对称、咬指甲的习惯谁都会有。但主人公却在合理化这些，想象着兼职生可能是自己的孩子，独自感受到了这种纽带感。主人公的行动让我们也有所期待——即使在歧视和暴力泛滥的这个社会，人类和家人之间的情感纽带也不会消失。









跟我不像也没关系。我还从来没亲眼见过走上社会的“我们的孩子”，如果他真的是的话，很想去拍拍他的肩膀，给他点零用钱。没有人是自愿来到这个世界的，“我们的孩子”就更是如此了。





当他们意识到自己是像工厂里制造的消费品一样来到这个世界上的，会说些什么呢？我们能否承受总有一天会到来的“我们的孩子”们的复仇呢？我能被原谅吗？





나를 닮지 않았어도 좋다.

사회에 발을 내디딘 ‘우리 아이’를 직접 본 적이 없다.

만약에 그 아이가 ‘우리 아이’ 출신이라면

어깨라도 두드려주고 용돈이라도 쥐어 주고 오리라.

이 세상에 스스로 원해서 오는 사람은 없지만,

‘우리 아이’들은 더더욱 그럴테니까.





공장에서 만들어진 소모품처럼 세상에 나왔다는 것을 자각할 때

그들은 무슨 말을 할까.

언젠가 맞닥뜨릴 ‘우리 아이’들의 복수를 우리가 감당할 수 있을까?

나는 용서받을 수 있을까?









作者 金江（音 김강）1972年出生于釜山。2017年凭借短篇小说《我们的爸爸》（우리 아빠）步入文坛。