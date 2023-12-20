导演：金知云

编剧：申渊植

主演：宋康昊/林秀晶/吴政世/全余赟/郑秀晶/朴贞洙/张英男

类型：喜剧/剧情

片长：132分钟

上映日期：2023年9月27日

其他片名：Cobweb





剧情概要：

上世纪70年代，梦想和艺术均被严格的审查制度所束缚。金导演（宋康昊饰）执导的处女作大获成功，但好景不长，此后便是不断的差评和嘲弄。此刻金导演手上还有一部已经杀青但未上映的电影《蜘蛛网》，连日来金导演都在梦里梦到了关于电影结局的新的灵感，他坚信若改为梦中的结局，那么《蜘蛛网》定能成为一部佳作，于是他要求追加两天的拍摄。然而修改的剧本未能过审，制片人白会长（张英男饰）遂反对重拍。金导演最终说服了制片公司继承人申美都（全余赟饰），并召回资深演员李敏子（林秀晶饰）、巨星姜昊世（吴政世饰）、冉冉升起的新人演员韩幼琳（郑秀晶饰），强行修改并重拍电影结局，可一团糟的日程安排惹得几位明星十分不满。其后出差归来的制片人及审阅人员的加入，更是让状况雪上加霜。





相关花絮：

本片导演金知云曾执导过《好家伙、坏家伙、怪家伙》《看见恶魔》《密探》等卖座影片，《蜘蛛网》是其又一部力作，影片的黑色幽默也引发观众对“电影是什么”的深度思考。该片是致敬韩国已故知名导演金绮泳，但在临上映前曾闹出乌龙，金绮泳遗属因故事内容影射金绮泳而反对影片公映。好在最终各方达成一致意见，才让影片如期与观众见面。影片中虽有影帝宋康昊坐阵，但一众女演员也有十分精彩的表现，全余赟也凭借该片拿下青龙奖最佳女配角奖，郑秀晶则在春史电影节中斩获最佳女配。