明年4月10日，韩国将举行第22届国会议员选举，各选区预备候选人登记工作于距离选举日剩下120天的12月12日正式开启。





2024年，韩国将举行国会议员选举，美国将举行总统选举等，70多个国家和地区预定举行大大小小的选举，全世界约有42亿人将行使投票权。那么，北韩是否也有选举？如果有，其选举是以何种方式进行的呢？





选举是民主主义国家公民参与政治的一种方式。也就是说，凡18周岁及以上公民可通过选举直接投票给自己支持的参选人。据悉，维持数十年独裁体制的北韩也有选举制度。





由于北韩是独裁国家，很多人认为北韩不会举行选举，但是北韩也依法举行选举。北韩将国号定为朝鲜民主主义人民共和国，而选举被誉为民主主义之花。因此，北韩也举行选举，但其内容和程序与自由民主主义的代议制选举制度有所不同。





北韩举行等同于韩国国会议员选举的最高人民会议代议员选举，已故北韩国家主席金日成和国防委员会委员长金正日曾直接参选最高人民会议代议员选举并当选代议员，国务委员会委员长金正恩在执政初期也当选最高人民会议代议员。如此这般，朝鲜民主主义人民共和国也在举行工人、农民、军人以及所有劳动人民行使主权的选举。





北韩采取名义上的民主制度。国务委员会委员长金正恩曾于2014年参加最高人民会议代议员选举并全票当选。北韩通过金正恩执政后首次举行的最高人民会议代议员选举强调北韩居民直接投票选出代议员的意义。北韩的人民会议分为相当于韩国国会的“最高人民会议”和类似于韩国地方议会的“地方人民会议”。那么，北韩的选举原则如何呢？





在韩国，25周岁及以上公民有资格参选国会议员，40周岁及以上公民有资格参选总统。与此相比，北韩17周岁及以上公民都有资格参选，且旅居海外的北韩国籍者也有选举权和被选举权。一般来说，旅居海外的韩国同胞大都到韩国驻所在国大使馆去投票，但是旅居海外的北韩同胞必须回北韩投票。此外，一人一票制和普遍、平等、直接选举和无记名投票原则与韩国没什么不同。





北韩宪法规定，17周岁及以上公民都有选举权和被选举权，并根据普遍、平等、直接和直接选举原则，通过无记名方式投票。代议员候选人由居民直接推荐或政党、社会团体推荐后，经资格审查过程被登记为候选人。





北韩媒体通过广播特辑和社论鼓励居民踊跃参与投票。选举日当天，男人穿正装，女人穿韩服到投票站去投票，并在投票站前唱歌跳舞，营造节日气氛，朝鲜中央电视台和平壤广播电台等北韩媒体在各地区投票站进行采访报道。





北韩的选举在制度和程序上没什么特异之处，但是难以被视为真正的民主选举制度。候选人登记后的投票方式存在根本性问题。具体来说，候选人只有劳动党推荐的一人，且选民只能对该候选人投赞成票或反对票。投票方式虽然是无记名秘密投票，但是大家都知道投的是赞成票还是反对票。因为投赞成票的人不必去写票间，只要把自己的选票直接投入投票箱即可，但是进入写票间表示投的是反对票或弃权票。因此，没人敢进入写票间。由此可见，北韩的投票方式根本就不民主。





选举期间，韩国各党候选人和无党籍候选人展开激烈的游说战，但是北韩各选区只有劳动党推荐的一人参选，选民只能投赞成票或反对票。在此情况下，北韩媒体公然鼓励民众投赞成票，北韩居民在接受媒体采访时也表示投了赞成票。选举结果，北韩选民总是投出100%的赞成票。但是最近，北韩的选举方式出现了前所未有的变化。





今年11月26日，北韩举行了地方人民会议代议员选举。与过去不同的是，各选区出现了两名代议员候选人。过去，因为只有劳动党推荐的一名候选人参选，选民们没有选择的余地，但是最近多少反映地区居民的意见，让居民推荐候选人，并给予发表政见的机会。





北韩通过今年8月修订的代议员选举法引入竞选机制，各选区在选出代议员候选人之前先举行选举人会议，从两名候选人当中通过竞选方式选出最终候选人，但最终参选的都是劳动党推荐的候选人。尽管如此，北韩此次引入竞选机制，并让候选人发表政见、展开游说活动等，出现了很大的变化。





11月27日，也就是举行地方人民会议代议员选举的第二天，朝鲜中央电视台报道了北韩国务委员会委员长金正恩投票的消息。与此同时，朝鲜中央电视台介绍了赞成票投入绿色投票箱，反对票投入红色投票箱的新投票方式。特别值得一提的是，选举委员会告知选民在投票室里还设有投入反对票的红色投票箱，且在本次选举中有些选民投了反对票。





据悉，在2019年举行的地方人民会议代议员选举中，99.98%的北韩选民参与投票，且100%投出了赞成票。一直以来，北韩主张各种选举的赞成率皆为100%，但是在本次地方人民会议代议员选举中怎么出现了反对票呢？





过去，北韩各种选举的投票率和赞成率分别为投票率超过99%，赞成率都是100%。最近，也就是在2019年3月和7月分别进行的北韩最高人民会议第14届代议员选举和地方人民会议代议员选举，赞成率均为100%，但是在本次地方人民会议代议员选举中，一级行政区的反对率为0.09%，郡单位的反对率高于一级行政区，为0.13%。在北韩的选举中出现反对票，这在过去是难以想象的事情。





分析认为，北韩媒体报道本次选举出现反对票，意在强调投票以民主形式进行。特别值得一提的是，在北韩国务委员会委员长金正恩难以顾及地方居民生活，且粮食配给制度早已崩溃的情况下，各地居民直接推荐能为地区社会发展和改善生活水平而努力的当地居民为地方人民会议代议员候选人，但是最终参选的都是劳动党推荐的候选人。因此，有些选民大胆地投出反对票，这可以说具有极大的意义。当然，0.09%、0.13%是微不足道的反对率，但这意味着北韩居民对投票的意识开始发生了变化。





北韩选举制度的变化并不表示民众参政权的扩大。为成为北韩地方人民会议的代议员，首先要表现出对党的忠诚，并在竞争中脱颖而出。在此情况下，北韩通过修订的选举法，在劳动党规定的范围内赋予各地居民最基本的选择权，可说是为掌握民心而采取的措施。





金正恩时代将“人民大众第一主义”作为基本政治模式。其原因在于金正恩政权判断有必要讨好民心、掌握民心。北韩居民长期遭受食物短缺之苦，内阁总理金德训等党政干部经常受到斥责，有些干部因办事不力而被免职。





北韩国务委员会委员长金正恩也经常进行现场指导，但是不光彩的地方通常派内阁总理金德训或其他党书记前往视察。这是所谓的“金正恩式责任分散政治”，推荐地方会议代议员候选人时也基于同样考虑。也就是说，金正恩政权让地区居民直接推荐地方会议代议员候选人，不论该候选人当选与否，金正恩多少能回避未能实现地区均衡发展的责任。但这是北韩修订选举法是否能成为走向民主主义等体制改革的转折点，有待未来的历史做出判断。





在经济状况依然严峻的情况下，北韩为讨好民心而修订选举制度，并凸显民主投票。因此，其结果将给北韩社会带来何种变化，格外引人关注。