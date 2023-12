歌手兼演员李俊昊时隔5年将举行线下个人演唱会,为期两天的预售票全部售罄,再次证实其票房的号召力。

据悉,李俊昊将于2024年1月13至14日在首尔蚕室室内体育馆举行个人演唱会“2024李俊昊演唱会‘重逢之日’”(简称“重逢之日”)。这是继2019年3月在首尔举行的个人演唱会“2PM俊昊个人演唱会‘JUNHO THE BEST IN SEOUL ’”后,时隔5年再次在国内开唱,备受海内外粉丝的期待。

此次演唱会于12月18日首先以官方粉丝俱乐部为对象进行预售,19日仅限第九期粉丝预购门票,结果预售票全部售罄。

此前,12月14日在菲律宾举行的年度戏剧及音乐类颁奖典礼“2023 Asia Artist Awards”(亚洲明星盛典,简称“AAA”)上,李俊昊凭借人气韩剧《欢迎来到王之国》荣膺年度演员大奖,连续两年获此殊荣。