《漫话国乐》 风具 / 哎呀嘀呀 / 扎紧阿里

风具是一种吹风的工具，用途广泛。好比用枯叶烧火时，吹风让火烧得更旺。以前，家家户户都有灶膛以此烧火取暖或做饭，这时用风具吹火很是方便。在铁铺，风具则用来烧火炉，给火炉加空气提高温度来熔铁，这样才能制作出更好的铁农具等工具。





在农村，风具是必不可少的农具。收获的粮谷有很多秕子，这时用风具吹散秕子。风具由于广泛使用，按照地区和作用，其名称也不尽相同，叫风箱、风匣等。





西道民谣《风具打令》中有这样的歌词：

“新溪谷山的风具可以熔铁，咱家新郎只融掉我的心……”

以前黄海道新溪和谷山有很多矿山，《风具打令》唱出了风具忠于自己的工作，可自家新郎生性风流，到处惹事找麻烦。

《风具》/ 演唱-艺洁乐队





说到韩民族的传统民歌，想必很多人都会联想到《阿里郎》。京畿地区的《阿里郎》以“阿里郎，阿里郎，阿拉里呦，我的郎君翻山越岭……”为开头，无论是曲调还是节奏都给人凄凉的感觉。《珍岛阿里郎》也有耳熟能详、无人不知、无人不晓的歌词：“阿里阿里郎，斯里斯里郎，在阿拉里擦出了火花”，曲调简单又欢快，所以当活动结束或人们一起玩乐后就齐唱这首民谣来道别。





据了解，《珍岛阿里郎》是大笒散调的创始人朴钟基名人将南道民谣《哎呀嘀呀》进行编曲后问世的。《哎呀嘀呀》本来是智异山和蟾津江一带广为流传的锄草歌。这一带土壤干燥且沙石多，因此用锄头刨地等从事比较辛苦的工作时适合唱这首欢快的劳动谣。但是韩半岛西边辽阔的平原地区就不同，这里泥土多，直接用手除草效率更高，因此比起除草时，一伙人玩乐时喜欢唱《哎呀嘀呀》。

南道民谣《哎呀嘀呀》 / 演唱-吴丹海（音），演奏-第二个月





全罗南道珍岛曾培养出很多国乐名人和名唱，北韩平安南道的龙冈地区也造就了很多实力出众的艺人，尤其在这里流传下来的民谣《长阿里》和《扎紧阿里》远近闻名。据说无论是除草、牵牛车、聚会、在泥潭挖蛤蜊等，凡是有音乐陪伴的场合都会唱这两首歌。歌词也颇有趣：“用采集的蛤蜊腌鱼酱，把情人抓回来后日渐生情吧”，不仅有如此语感颇有意思的歌词，有的还有这样的歌词：“不要抓住花轿责难我，你来我家当长工吧。你来了，我可以给你修补肮脏的布袜……”说的是情人嫁到别人家，男人来找情人追问。女人安慰对方说，来自己家当长工，这样至少可以给他修补袜子。如果男人真的听女人的话去当长工，不难想象必会惹出大祸，后果是可想而知的。